Lega Calabria, Bruno Caridi nominato Vice Commissario Provinciale a Reggio

“Continua il processo di organizzazione della Lega sul territorio calabrese. Un partito che si struttura e che si prepara sul territorio e si rafforza. Molti in questi mesi gli Amministratori locali che hanno deciso di sposare la linea politica del partito del vice Premier e Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Particolarmente incisiva nel reggino l’azione del Consigliere Regionale e Commissario Provinciale Giuseppe Mattiani, ove sono oramai una quarantina i rappresentanti Istituzionali che hanno aderito alla Lega Calabria. Un processo di rafforzamento in continua evoluzione. Soltanto poche ore fa – si legge in una nota – il Commissario Mattiani ha provveduto a nominare il primo dei Vice Commissari Provinciali della Lega in Provincia di Reggio Calabria. Si tratta del giovanissimo Bruno Caridi”.

Di grande felicità le prime parole del neo Vice Commissario: “Sono particolarmente emozionato per essere stato scelto per ricoprire questo importante ruolo. Un ruolo di grande responsabilità e delicatezza. Ringrazio per la fiducia riposta in me il Consigliere Mattiani e Commissario Provinciale della Lega Giuseppe Mattiani. Lo ammiro davvero tantissimo. Si sta spendendo per il nostro territorio come in pochi, senza risparmiarsi mai. La passione, l’entusiasmo e la concretezza che animano la Sua attività politica sono da esempio per tutti noi giovani. Io cercherò di coadiuvarlo al meglio”.

Poi sulla crescita del partito: “In Calabria la Lega cresce. Ad esempio in Provincia di Reggio Calabria, la realtà territoriale più vicina a me, tantissimi sono gli Amministratori che si sono avvicinati al partito. Questo grazie alla incessante attività politica del Consigliere Mattiani, alla Sua credibilità politica e ad un’azione partitica capace di trasmettere ai calabresi speranza nel futuro. Certo, abbiamo tanto lavoro da fare, tante infrastrutture da realizzare e completare, a partire dalla S.S. 106 Jonica, dall’alta velocità fino a Reggio Calabria, al Ponte sullo Stretto che qualcuno, anche in ambito locale, vorrebbe bloccare, ma che grazie alla incessante opera del Ministro Salvini finalmente proietterà Calabria e Sicilia in un futuro fatto di modernità e sviluppo”.

La soddisfazione di Mancuso e Mattiani

Grande la soddisfazione espressa dal Commissario Regionale Mancuso e dal Commissario per la Provincia di Reggio Calabria Mattiani: “Bruno Caridi è un giovane di grandi capacità, che merita la nomina di Vice Commissario Provinciale. La scelta di Bruno non è casuale e dimostra come la Lega sia un partito che guarda al futuro, vuole aprirsi ai giovani e valorizzarne le capacità e competenze. Riponiamo in Bruno grande fiducia. Buon lavoro”. Sulla stessa linea il Consigliere Mattiani: “Conosco Bruno da tanti anni e lo ammiro tantissimo. E’ un ragazzo molto preparato che saprà supportare me e il partito nell’attività di riorganizzazione intrapresa. Ripongo in Lui grande fiducia e sono convinto della bontà della scelta operata. Congratulazioni e buon lavoro al neo Vice Commissario Provinciale”.