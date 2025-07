Laquintana alla Viola… con un “benvenuto” speciale e scudettato: il commento del campione d’Italia Polonara

StrettoWeb

Oggi la Viola ha annunciato il primo arrivo in entrata: è Vanni Laquintana, guardia pugliese nata a Monopoli ( BA) nel 1995. Come di consueto, il giocatore è stato ufficializzato anche sui social, accolto e travolto dal “benvenuto” dei tifosi reggini. Di “benvenuto”, però, ce n’è uno speciale, che non è di un reggino, ma che per questo assume ancora più valore. Parliamo del messaggio social, sulla pagina della Viola, di Achile Polonara, giocatore fresco campione d’Italia con la Virtus Bologna.

Al post di annuncio della Viola, Polonara ha scritto: “Benvenuto Giovà”. A rispondere, prima la Viola, con un “Ciao Achi. Ti aspettiamo, forza”, e poi lo stesso Laquintana, che ha ribadito un “ti aspetto”.