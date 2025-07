Lamezia Terme, tecnici bloccati nei boschi di San Mazzeo: salvati dai Vigili del Fuoco

StrettoWeb

Nel pomeriggio odierno, due tecnici incaricati di effettuare controlli sul metanodotto nel comune di Lamezia Terme, provenienti dalla regione Lazio, sono rimasti coinvolti in una disavventura nei boschi della località San Mazzeo. I due, probabilmente seguendo le indicazioni fornite dal sistema di navigazione satellitare, hanno imboccato con la propria vettura un sentiero montano che si inoltra nella zona boscata. Dopo aver percorso un tratto significativo della strada sterrata, hanno perso l’orientamento rimanendo infine bloccati con il mezzo in prossimità di una scarpata impervia.

Rendendosi conto della situazione di difficoltà, i tecnici hanno contattato il numero di emergenza NUE112, che ha immediatamente allertato la sala operativa dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro. Grazie alla geolocalizzazione della chiamata, è stata prontamente inviata una squadra di soccorso dal Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Lamezia Terme.

I soccorritori, dopo aver percorso a piedi alcuni tratti dei sentieri di montagna, sono riusciti a raggiungere i due malcapitati. Con l’ausilio delle attrezzature in dotazione, la squadra ha provveduto a mettere in sicurezza il veicolo, evitando ulteriori rischi, e ha successivamente accompagnato i tecnici in una zona sicura, riportandoli sulla strada principale.

L’intervento si è concluso senza conseguenze per le persone coinvolte, grazie alla prontezza dell’allarme e alla tempestività dell’intervento dei Vigili del Fuoco.