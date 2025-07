Lamezia Terme: incendio in un capannone di rifiuti, sul posto i Vigili del Fuoco

StrettoWeb

Un incendio è divampato nel primo pomeriggio a Lamezia Terme sud, a ridosso della Statale 280 dei due Mari. Secondo quanto appreso, le fiamme si sono sviluppate all’interno e all’esterno di un capannone di un’azienda che si interessa di raccolta rifiuti. Sul posto squadre dei Vigili del fuoco di Lamezia e Catanzaro. Presenti anche carabinieri, polizia di stato e polizia locale. I residenti della zona dove si è sviluppato il rogo sono stati invitati a tenere chiuse le finestre ed evitare di uscire.

I dettagli

Le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, della sede centrale e del distaccamento volontario di Taverna, con il supporto di due autobotti per il rifornimento idrico, sono impegnate dalle ore 15:40 circa in località Palazzo, nel comune di Lamezia Terme, per un incendio di rifiuti solidi urbani. Il rogo ha interessato cumuli di rifiuti di vario genere situati nel piazzale di un’azienda operante nel settore della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti. Le fiamme si sono propagate anche all’interno di un capannone dell’azienda. La colonna di fumo nero, visibile dalla SS280 e dai comuni limitrofi a Lamezia Terme, evidenzia la gravità dell’incendio.

Fortunatamente, non si registrano danni a persone. Sul posto sono presenti oltre 20 unità dei Vigili del Fuoco, supportate da 7 automezzi. Le operazioni di spegnimento sono coordinate dal funzionario Ispettore Antincendio Massimo Conforti. Le attività di intervento proseguiranno fino a completa bonifica dell’area e messa in sicurezza.