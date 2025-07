Lamezia Terme, dialogo Comune-sindacati sul futuro dei tirocinanti TIS

StrettoWeb

“Si è tenuto ieri, 22 luglio 2025, presso la sede comunale, l’incontro programmato da tempo tra le organizzazioni sindacali, la RSU e l’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme per affrontare il tema della stabilizzazione dei Tirocinanti di Inclusione Sociale (TIS). Le sigle sindacali hanno espresso apprezzamento per l’atteggiamento di apertura, trasparenza e serietà dimostrato dall’Amministrazione, evidenziando in particolare l’onestà della scelta di non procedere all’inserimento in piattaforma di un numero di TIS non coerente con le effettive possibilità dell’ente“. È quanto dichiarato in una nota congiunta a firma dall’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme – CGIL – NIdiL CGIL – FP CGIL – CISL – Felsa CISL – FP CISL – UIL – UILTemp – UIL FPL.

“In merito, è stato chiarito come la mancata registrazione in piattaforma non determini alcun impatto negativo sulle prospettive di stabilizzazione dei tirocinanti presso il Comune di Lamezia Terme o presso altri enti. Ciò che sarà determinante è l’adozione della necessaria delibera entro il prossimo 31 luglio, su cui il Comune sta già lavorando con la massima attenzione.

È anche importante sottolineare come la procedura di stabilizzazione percorribile per i TIS (e cioè tramite centri per l’impiego) consente, per previsione di legge, la sola assunzione di lavoratori con mansioni di operatore che non richiedano altri requisiti oltre la scuola dell’obbligo.

L’Amministrazione comunale, nelle persone del Sindaco, Avv. Mario Murone, e dell’Assessore al Personale, Avv. Giulia Bifano, ha manifestato grande impegno sulla questione e gratitudine verso tutte le organizzazioni sindacali e la RSU per il clima di confronto leale e costruttivo.

Sono state riconosciute da tutti le oggettive difficoltà del Comune nel procedere alle stabilizzazioni, tenuto conto che, in base all’attuale pianta organica, l’ente potrebbe procedere all’assunzione di sole due unità. Tuttavia, l’incontro si è concluso con un impegno congiunto: massimizzare le opportunità di stabilizzazione nei limiti del possibile, proseguendo lo studio già avviato dall’amministrazione comunale per valutare ogni ipotesi utile a incrementare il numero delle assunzioni.

Le organizzazioni sindacali hanno inoltre ribadito che, grazie all’emendamento approvato negli anni scorsi, è possibile utilizzare queste risorse anche in sovrannumero: per questo si chiede all’amministrazione di valutare esclusivamente i limiti di natura finanziaria, senza vincoli sulla dotazione organica.

L’Amministrazione comunale e le Organizzazioni Sindacali confermano la volontà di proseguire un percorso di confronto costante e responsabile, nell’interesse dei tirocinanti e della comunità tutta“, conclude la nota congiunta.