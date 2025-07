Sport Illumina, finanziamento da 200.000 euro per riqualificare il Parco Adelchi Argada

StrettoWeb

Il Comune di Lamezia Terme si aggiudica il finanziamento di duecentomila euro da parte del Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito dell’Avviso pubblico “Sport illumina”, che servirà a riqualificare completamente il parco urbano “Adelchi Argada” di via Santa Bernadette, un’area verde posizionata all’interno della zona scolastica più frequentata della città, che nel recente passato ha costituito un punto di riferimento per generazioni di giovani studenti e di famiglie con bambini, ma che da troppo tempo attende di ricevere la giusta attenzione e la sua definitiva riapertura al pubblico.

Venerdì 25 luglio il Sindaco di Lamezia Terme, Avv. Mario Murone, in qualità di legale rappresentante dell’ente beneficiario, ha sottoscritto l’accordo di collaborazione con Sport e Salute S.p.A, la Società partecipata del Ministero dell’Economia che si occuperà direttamente della realizzazione dell’intervento e della gestione del parco urbano per i primi cinque anni.

Per la partecipazione all’avviso Sport Illumina, pubblicato nello scorso mese di aprile, il Settore Patrimonio del Comune di Lamezia Terme aveva preparato la candidatura presentando tre distinti progetti di moderni parchi giochi (i cosiddetti playground), rispettivamente in via Santa Bernadette, in via Rossini a Savutano ed in via Boccioni, in zona adiacente alla chiesa di S. Giovanni Battista, con l’intenzione di poter ottenere, attraverso la successiva selezione, un intervento interamente finanziato dedicato allo sport ed allo svago, secondo i più moderni canoni delle progettazioni di spazi per l’intrattenimento ludico all’area aperta che si possono incontrare nelle grandi città italiane ed europee.

Nei giorni scorsi, la Commissione ministeriale di valutazione delle candidature ha ammesso la Città di Lamezia Terme tra i comuni beneficiari ed ha scelto il parco intitolato ad Adelchi Argada quale area pubblica da sottoporre ad intervento.

Con questo nuovo finanziamento, la Città di Lamezia Terme si dota di un’importante infrastruttura pubblica e fa un ulteriore passo in avanti il programma di valorizzazione del patrimonio comunale, incentrato sul reperimento di risorse economiche esterne messe a disposizione attraverso bandi pubblici.