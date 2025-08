Lamezia, l’annuncio: “verso l’apertura della Curva Nord dello stadio D’Ippolito”

StrettoWeb

“Questa mattina, presso il Comune di Lamezia Terme, si è riunita la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, presieduta dall’Assessore alle Opere Pubbliche e alla Programmazione Gabriella De Sensi, per l’esame tecnico relativo all’ampliamento della capienza dello stadio Guido D’Ippolito, con particolare riferimento alla curva Nord”. E’ quanto dichiarano congiuntamente il consigliere comunale Mimmo Gianturco, presidente della Vª Commissione consiliare permanente Pianificazione, Sviluppo e Governo del Territorio, e l’assessore Maria Gabriella De Sensi, con delega anche a servizi cimiteriali, manutenzione straordinaria, programmazione strategica e programmi complessi, mobilità urbana.

“Alla presenza del presidente della Commissione consiliare competente Mimmo Gianturco, dei membri rappresentanti della Polizia Municipale, dell’ASP di Catanzaro, dei Vigili del Fuoco, del CONI, del tecnico incaricato e di altri esperti – evidenziano – si è preso atto della necessità di effettuare alcuni adeguamenti tecnici e lavori puntuali, già individuati nella documentazione progettuale, prima di poter procedere con il parere definitivo sull’agibilità della curva Nord”.

“Si tratta di interventi essenziali – spiegano – che, seppur circoscritti, richiederanno comunque alcune settimane di operatività per essere completati. È comprensibile l’attenzione e l’attesa che il tema ha suscitato, ma è altrettanto doveroso chiarire che l’iter tecnico-amministrativo impone tempi ben definiti e che ogni fase deve essere seguita con il massimo rigore”.

“Sarà un settore pienamente fruibile”

“L’Amministrazione comunale – aggiungono – è pienamente impegnata nel raggiungimento di questo importante traguardo, assicurando trasparenza, competenza e serietà. In questo percorso, sarà centrale anche il contributo dell’assessore allo Sport Salvatore Pirelli, con cui già si condivide pienamente una linea di lavoro improntata alla concretezza e alla collaborazione anche su questa specifica pratica. Con questo approccio operativo e responsabile – concludono – siamo certi che, una volta ultimati gli adeguamenti richiesti, sarà possibile consegnare alla città una curva Nord pienamente fruibile, restituendo alla tifoseria lametina uno spazio tanto atteso e valorizzando l’intero impianto sportivo cittadino”.

“Da una precedente programmazione dei lavori di manutenzione degli immobili comunali – chiariscono – sono stati stanziati € 50.000,00 per spese relative alle opere di adeguamento dell’impianto G. D’Ippolito necessarie all’apertura della curva nord. Relativamente a queste opere, sono già disponibili sia le somme che l’impresa incaricata, che conosce a fondo le lavorazioni da eseguire per ottenere il via libera definitivo. Saranno inoltre utilizzate risorse per € 30.000,00 – concludono – provenienti dalla ricognizione dei fondi di bilancio per adeguare lo stadio alle prescrizioni impartite dalla Lega Nazionale Dilettanti, in vista dell’avvio del campionato di calcio di Serie D”.