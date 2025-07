La Bagnara che VogliAmo: “chieste dimissioni ass. Surace”

StrettoWeb

“In riferimento alla nostra interrogazione del 5 giugno 2025 relativa ai lavori per la realizzazione della rete idrica nella zona agricola di Granaro, e alla successiva risposta del Sindaco pervenuta in data 11 luglio 2025, abbiamo rilevato – sulla base anche della documentazione in nostro possesso – un evidente interesse diretto da parte dell’Assessore ai Lavori Pubblici. Considerato il ruolo di controllo che la legge affida alla minoranza consiliare, riteniamo sussistente un grave conflitto di interessi in capo all’Assessore Surace e, per tale motivo, ne abbiamo formalmente richiesto le dimissioni.

Al Sindaco non resta che verificare puntualmente quanto da noi segnalato e adottare ogni misura necessaria al ripristino delle condizioni minime di legalità e trasparenza amministrativa“. È quanto dichiarato in un comunicato diffuso sui social dal gruppo consiliare “La Bagnara che VogliAmo“.