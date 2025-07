Klaus Davi difende Gratteri: “la politica sostenga le trasmissioni sulla ’Ndrangheta nel servizio pubblico”

StrettoWeb

“La politica, invece di polemizzare con le trasmissioni che si occupano di ‘Ndrangheta e con chi ci mette la faccia come il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nicola Gratteri, dovrebbe adoperarsi perché queste trasmissioni vadano in onda anche nei canali del servizio pubblico”. Lo ha dichiarato Klaus Davi in merito alle critiche nei confronti di Gratteri in seguito all’annuncio del suo impegno televisivo in quattro puntate dedicate all’analisi del fenomeno mafioso. Klaus Davi ha poi aggiunto: “La 7 ha fatto una scelta coraggiosa: mettere in prime time un tema scomodo, che spesso viene confinato nelle brevi. Mi auguro che la Rai prenda spunto da La 7 e si impegni in quella direzione e che gli azionisti della tv pubblica spieghino al management che non si può confinare la lotta alla mafia e alla commemorazione a programmi visibili solo di notte e durante i mesi estivi”.