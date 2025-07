Juventus fuori dal Mondiale per mano del Real. Ora il mercato: si studia il doppio colpo in attacco

StrettoWeb

L’Italia saluta il Mondiale per Club. Dopo l’eliminazione dell’Inter contro il Fluminense, arriva anche quella della Juventus. Sicuramente più blasonata. Bianconeri fuori per mano del Real Madrid, sconfitti per 0-1 (Garcia), punteggio che sarebbe potuto essere ben più largo se l’ottimo Di Gregorio non avesse negato più volte il gol ai Blancos che, per dovere di cronaca, hanno sofferto qualche ripartenza dei bianconeri, soprattutto in avvio di gara con Kolo Muani che si è divorato la rete del possibile vantaggio nel primo tempo.

Ora ci sarà il rompete le righe. Giocatori in vacanza, squadra mercato attiva per rinforzare la squadra a disposizione di Igor Tudor.

Calciomercato Juventus: assalto a David e non solo…

La Juventus sembra parecchio concentrata sul reparto offensivo. Del resto, con la situazione di Kolo Muani incerta e la probabile partenza di Dusan Vlahovic (su di lui il Milan), oggi relegato a spettatore privilegiato, i bianconeri hanno bisogno di almeno un attaccante, per non dire due. Il nome caldo è quello di Jonathan David. I bianconeri sembrano pronti a offrire uno stipendio che gravita intorno ai 6-7 milioni e a pagarne almeno 15-20 di commissioni per accaparrarsi il talento svincolatosi dal Lille.

Il suo arrivo non escluderebbe quello di un altro vecchio pallino dei bianconeri: Victor Osimhen. La situazione del bomber nigeriano è più complessa: ha una clausola da 75 milioni che nessuno intende pagare perchè va in scadenza l’anno prossimo ed è separato in casa con il Napoli già dall’anno scorso. Deve partire tassativamente in questa sessione o a gennaio potrà accordarsi a zero. Più il tempo passa, più la valutazione si abbassa. La Juventus cuoce a fuoco lento la trattativa sognando il doppio colpo, magari finanziato proprio dall’addio di Vlahovic.