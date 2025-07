JP3 è ancora neroarancio: la Viola conferma Paulinus

StrettoWeb

Altro tassello per la Pallacanestro Viola Reggio Calabria. Dopo la riconferma e il rientro del Capitano Manu Fernandes arriva la conferma ufficiale per Joseph Paulinus già nel roster neroarancio durante la stagione 24/25. Nato a Laos in Nigeria il 29 ottobre 2002, alto 189 cm e di formazione italiana, ha indossato la maglia del Derthona Basket in Lega 2.

Dopo un’esperienza con la Juve Pontedera, ha militato nell’Under 18 DNG e, in doppio tesseramento, con la C Silver di Olympia Voghera. Nella stagione 20/21 la sua prima esperienza in Serie B con il Ruvo di Puglia, per approdare l’anno successivo alla Robur et Fides Somaglia in Serie C, miglior marcatore con 410 punti totali e 13.7 punti di media.

Nella stagione 24/25 alla Viola alla corte di Coach Giulio Cadeo si fa trovare pronto mostrando doti fisiche con caratteristiche da ottimo difensore e come giocatore duttile e abile anche in attacco. Lo abbiamo visto dunque nello scorso campionato, la guardia rientrava già nei piani della società neroarancio per la costruzione di un progetto a lungo termine.

Le parole del giocatore protagonista del Torneo Giardini Margherita in cui è stato più volte MVP: “sono felice di fare ancora parte del team neroarancio e anche molto fiducioso in vista della prossima stagione, non vedo l’ora di iniziare e di lavorare con i miei compagni di squadra e lo staff tecnico. Mi impegnerò per far divertire i tifosi, certo anche del loro supporto, sono fantastici. Forza Viola!”.