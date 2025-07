Joppolo abbraccia Eros Ramazzotti: cittadinanza onoraria nel ricordo della madre nata a Coccorino

StrettoWeb

Ci sono fili invisibili che legano le persone ai luoghi, anche quando la distanza sembra separarli. È il caso di Eros Ramazzotti, artista amato in Italia e nel mondo, che oggi riceve la cittadinanza onoraria del Comune di Joppolo (VV) come tributo alla memoria di sua madre, nata proprio a Coccorino, piccola frazione di questo incantevole angolo di Calabria.

La data scelta non è casuale: l’8 luglio 2025 avrebbe segnato il centenario della nascita della madre di Eros, figura centrale nella vita dell’artista e riferimento affettivo mai dimenticato. Per questo, il gesto del Comune assume un significato profondo, carico di emozione e rispetto; per tale motivo si è deciso di far celebrare una Santa Messa in suffragio, momento di raccoglimento e spiritualità aperto a tutta la comunità, rito celebrato dal Parroco Don Giuseppe Lo Presti, nativo di Coccorino.

L’iniziativa è nata con il cuore, dalla sensibilità dell’associazione culturale “Donna Ca’”, da sempre impegnata nella promozione delle identità e delle memorie del territorio; dal Presidente Pietro Giuliano, dal Vice Presidente Giuliano Sterza che ha effettuato una minuziosa ricerca storica e da tutto il direttivo. Accanto a loro, l’avvocato Sebastiano Caracciolo, amico della famiglia Ramazzotti, che ha dato forza all’idea e l’ha condivisa con il Sindaco di Joppolo, il Dott. Giuseppe Dato, il quale l’ha accolta immediatamente con entusiasmo e grande partecipazione.

La risposta di Eros Ramazzotti è arrivata puntuale e commossa: lo stesso ha espresso il desiderio di incontrare il Sindaco, l’avvocato Caracciolo e i membri dell’associazione durante uno dei suoi prossimi concerti.

Ma non solo: Eros sara’ il benvenuto a Joppolo, dove camminerà tra le strade delle frazioni Coccorino e Caroniti, riscoprendo i luoghi che hanno visto nascere e vivere sua madre, magari ritrovando una parte di sé stesso che ha sempre vissuto dentro di lui, anche senza bisogno di parole.

Joppolo non onora solo un grande artista, ma accoglie simbolicamente un figlio della propria terra, nel ricordo di una donna che ha lasciato in eredità il valore dell’appartenenza e della memoria. A volte basta un gesto per far sentire una persona a casa. E oggi, Joppolo ha aperto la sua casa a Eros Ramazzotti.