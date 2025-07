Isole Eolie, in corso gli interventi di scerbatura lungo la strada Vulcano – Gelso

StrettoWeb

La Città Metropolitana di Messina ha avviato importanti lavori di riqualificazione delle infrastrutture nell’arcipelago eoliano, con particolare attenzione alla sicurezza e alla funzionalità delle principali vie di collegamento. In particolare, lungo la strada di penetrazione agricola Vulcano – Piano Gelso si sta procedendo con gli interventi di potatura degli alberi, scerbatura e pulizia delle banchine e delle aree adiacenti, con l’obiettivo di rendere il percorso più sicuro e affidabile per residenti, operatori agricoli e turisti. I lavori assumono anche una valenza preventiva, in considerazione del rischio d’incendi che connota la stagione estiva. La manutenzione delle aree circostanti contribuisce infatti a tutelare l’ambiente e a garantire la sicurezza pubblica, elementi fondamentali per uno sviluppo sostenibile dell’isola, oltre a valorizzare il patrimonio naturalistico dei luoghi.

La soddisfazione di Basile

“Gli interventi lungo la rete stradale provinciale di Vulcano – ha dichiarato il sindaco metropolitano Federico Basile – rappresentano un passo importante per migliorare la transitabilità, favorire lo sviluppo turistico e tutelare il patrimonio naturale presente. La sicurezza e la qualità dei collegamenti sono fondamentali per il benessere dei residenti e per attrarre visitatori in un contesto unico al mondo”.