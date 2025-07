Isola Capo Rizzuto: i risultati del primo direttivo del Circolo PD

StrettoWeb

Si è tenuto ieri il primo direttivo guidato dal Segretario del Circolo del Partito Democratico di Isola di Capo Rizzuto, Gaspare Cavaliere: un momento di confronto serio e costruttivo, che ha visto la partecipazione attiva e propositiva di tutti i componenti. Durante l’incontro è stata ufficialmente presentata la nuova segreteria del circolo, composta da:

Silvana Gagliardi – Vice Segretaria

Maria Greca Fauci – Vice Segretaria

Antonio Maiolo – Membro della Segreteria

Daniel D’Alessandro – Membro della Segreteria

Giovanna Trombia – Membro della Segreteria

Federico Prato – Membro della Segreteria

Tra i principali temi affrontati, si è discusso della volontà di tenere aperta in maniera costante la sede del Partito Democratico, trasformandola in uno spazio di condivisione, partecipazione e punto di riferimento per cittadini, associazioni e realtà sociali del territorio.

Il direttivo ha inoltre ribadito il proprio sostegno alle attività amministrative portate avanti dal capogruppo consiliare Andrea Filici, confermando massima collaborazione per le iniziative a favore della comunità.

Al centro della discussione anche la forte preoccupazione per i ritardi nella programmazione della stagione estiva che come purtroppo accade ogni anno, arriva all’ultimo momento, senza una visione complessiva né un progetto coerente.

Le condizioni delle località turistiche sono state curate in modo frettoloso e superficiale, con un approccio emergenziale volto a rimediare in extremis a ciò che non è stato fatto per tempo, con inevitabili ricadute sul decoro urbano e sulla qualità dei servizi offerti a cittadini e turisti.

È inaccettabile che interventi ordinari come lo sfalcio delle erbe, la sistemazione delle discese a mare, o la manutenzione delle staccionate vengano ancora una volta rimandati fino all’ultimo e giustificati con la campagna elettorale. Queste non sono opere straordinarie, ma attività basilari e programmabili, che si potevano e si dovevano pianificare per tempo. Non farlo significa mancanza di organizzazione e attenzione per il territorio.

Altro tema critico è stato quello della viabilità, soprattutto nella frazione di Capo Rizzuto, dove in appena venti giorni si sono susseguiti continui cambiamenti di senso di marcia e regolazione del traffico, generando confusione tra residenti e visitatori. Un segnale evidente dell’assenza di una visione chiara e stabile su un tema centrale come la mobilità estiva.

È stata sollevata con forza la necessità di una verifica seria sull’operato dell’ufficio tecnico-manutentivo, che ad oggi si dimostra incapace di garantire interventi efficaci e tempestivi sul territorio. Non è più tollerabile che l’inefficienza operativa ricada, ancora una volta, su cittadini e servizi essenziali. Serve un cambio di passo, subito.

Il Partito Democratico ha annunciato che le attività politiche e organizzative riprenderanno a pieno regime da settembre ma ha anche ribadito che la presenza sul territorio resterà costante, il Partito continuerà ad essere vigile, propositivo e vicino ai bisogni reali della cittadinanza, pronto a denunciare le criticità ma anche a costruire alternative.