Isola Capo Rizzuto, il 27 luglio Amedeo Minghi in concerto

StrettoWeb

Un grande nome della musica italiana approda a Isola di Capo Rizzuto per una serata speciale all’insegna dell’emozione e del romanticismo. Domenica 27 luglio 2025, nell’ambito del cartellone Isola Summer 2025, l’Amministrazione Comunale è lieta di presentare il concerto gratuito di Amedeo Minghi, in programma alle ore 21:30 in Piazza del Popolo. Cantautore, compositore e interprete raffinato, Amedeo Minghi farà tappa nel cuore del centro cittadino ripercorrendo i brani che hanno fatto la storia della musica leggera italiana: da “1950” a “Vattene Amore”, passando per “La vita mia” e tante altre melodie che hanno segnato intere generazioni.

L’evento, ad ingresso libero, rappresenta uno dei momenti clou dell’estate isolitana, confermando l’impegno dell’Amministrazione nella valorizzazione del territorio attraverso una proposta culturale e artistica di alto profilo.