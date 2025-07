Intimidazione Villa San Giovanni, Muraca: “atto gravissimo, solidarietà ai cittadini”

StrettoWeb

“L’ennesimo atto incendiario che ha colpito un cantiere di lavori pubblici a Villa San Giovanni è un fatto gravissimo, che non possiamo tollerare e che impone una reazione immediata e concreta da parte di tutte le istituzioni. Esprimo la mia piena solidarietà al sindaco Giusy Caminiti, agli amministratori e alla comunità villese, costretti ancora una volta a convivere con il peso dell’intimidazione e della paura”. Ad affermarlo, tramite una nota stampa, è il consigliere regionale del Pd Giovanni Muraca.

Il consigliere: “mi impegnerò a sostenere ogni iniziativa”

“È inaccettabile che chi lavora onestamente per migliorare il territorio debba subire attacchi così vili, che minano la fiducia nei confronti dello Stato e della politica. È necessario che venga fatta piena luce su questi episodi, che si individui e si punisca chi semina violenza e si ristabilisca l’idea che il bene pubblico non può essere ostaggio di interessi criminali. Come rappresentante in Consiglio regionale – conclude Muraca – mi impegnerò a sostenere ogni iniziativa utile a garantire sicurezza, legalità e tutela per le imprese e i lavoratori che operano sul nostro territorio, perché nessuno deve sentirsi solo davanti al ricatto della criminalità”.