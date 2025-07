Internazionalizzazione delle imprese siciliane, Schifani: “soddisfatto dall’incontro con Tajani”

StrettoWeb

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani esprime soddisfazione per l’esito dell’incontro di stamattina a Palazzo Chigi con il vicepresidente del Consiglio dei ministri Antonio Tajani sul tema dell’internazionalizzazione delle imprese siciliane. “Desidero rivolgere – dice – un sentito ringraziamento al ministro Tajani per la sensibilità istituzionale e la costante attenzione dimostrata verso il Mezzogiorno, in particolare verso la nostra regione. La sua presenza è un segnale forte che rafforza il percorso intrapreso a sostegno delle imprese siciliane nei mercati esteri. Il mio governo crede fermamente nell’azione della task force per l’internazionalizzazione e intende sostenerla con strumenti concreti”, rimarca Schifani.

“Per questo, mi impegno affinché siano stanziate adeguate risorse finanziarie già nella prossima legge di variazione di bilancio, così da garantire continuità e operatività a un’iniziativa che potrà offrire nuove opportunità al tessuto produttivo siciliano”, conclude Schifani.