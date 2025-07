Inizia il ritiro estivo del Palermo: amichevoli e convocati

StrettoWeb

Il Palermo guidato da Filippo Inzaghi inizia la preparazione pre campionato in Valle d’Aosta. I rosanero si sono ritrovati in mattinata a Saint Vincent e nel pomeriggio sosterranno il primo allenamento allo stadio “E. Brunod” di Châtillon (ore 17.00 circa, ingresso libero). La squadra disputerà cinque gare amichevoli, organizzate dall’ASD Saint-Vincent Châtillon – Scuola Calcio Monte Cervino. Tutte le gare del ritiro saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube del Palermo FC.

Le amichevoli del Palermo in ritiro

17 luglio, ore 17:30 – Palermo FC vs Rappresentativa Locale Valle d’Aosta;

20 luglio, ore 17:30 – Palermo FC vs FC Paradiso (Promotion League, terza divisione svizzera);

24 luglio, ore 18:00 – Palermo FC vs Nuova Sondrio Calcio (Serie D);

27 luglio, ore 17:30 – Palermo FC vs AC Bra (Serie C);

30 luglio, ore 17:30 – Palermo FC vs FC Annecy (Ligue 2, seconda divisione francese).

I convocati del Palermo per il ritiro estivo

Per il ritiro in Valle d’Aosta mister Inzaghi ha convocato 25 calciatori rosanero (compreso quattro atleti della Primavera):