Indagati Galvagno e Amata, Pd e M5S: “Schifani non faccia il Ponzio Pilato e riferisca all’Ars”

“In questi giorni il presidente Schifani fa il Ponzio Pilato, si tiene volutamente lontano dall’Ars per timore di associare il suo volto alle indagini sulle mance e sulla ‘corrente turistica’ di Fdi che hanno coinvolto il presidente Galvagno e l’assessore Amata”. Lo dicono Michele Catanzaro, capogruppo del Pd all’Ars e Antonio De Luca, capogruppo del Movimento 5 Stelle. “L’idea di Schifani forse è quella di passare dal ddl sui Consorzi di bonifica alle variazioni di Bilancio – aggiungono Catanzaro e De Luca – per arrivare alla pausa estiva sottraendosi al dibattito parlamentare sulle indagini che coinvolgono il suo governo”.

“Il presidente della Regione venga in parlamento e si assuma le sue responsabilità – concludono i capogruppo di Pd e 5 Stelle – anche in relazione alle norme da inserire nelle variazioni di Bilancio dal momento che ci sono enti e amministrazioni locali che attendono risposte urgenti per evitare il rischio di andare in default”.