Incidente sul lavoro in provincia di Messina: operaio trasportato in ospedale in ambulanza, l’elisoccorso non riesce a decollare

Un grave incidente si è verificato, questa mattina, in un cantiere a Sant’Alessio Siculo, in provincia di Messina, dove un operaio sarebbe stato colpito da un peso provocando una profonda ferita. L’uomo è stato soccorso dall’ambulanza del 118 e vista la gravità della situazione è stato chiesto l’intervento dell’elisoccorso che però non è riuscito più a decollare.

Il malcapitato è stato nuovamente caricato in ambulanza, in direzione Policlinico di Messina. Sul posto anche i carabinieri e la Polizia locale.

Foto di repertorio