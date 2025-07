Inchiesta all’Ars, Salvini: “chiedo agli inquirenti di fare in fretta”

StrettoWeb

“Non mi fate giudicare quello che non conosco sufficientemente. Non uso le inchieste per fare battaglia politica, a Milano come a Palermo. “Queste le parole del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, rispondendo ai cronisti a margine dell’inaugurazione del ponte San Giuliano, sulla Agrigento-Caltanissetta, a proposito dell’inchiesta della procura di Palermo che coinvolge il presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno, e l’assessora regionale al Turismo Elvira Amata.

“L’unica cosa che chiedo agli inquirenti è fate in fretta, se c’è qualcosa che deve affiorare che affiori velocemente perché la cosa peggiore, lo dico da indagato e processato per anni, è non sapere. Per me sono innocenti fino a prova contraria sia a Palermo e sia Milano”.