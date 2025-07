Incendio in abitazione in provincia di Cosenza: muore un 85enne, salva la moglie

StrettoWeb

Tragedia nella notte a Rocca Imperiale, in provincia di Cosenza, dove un incendio ha devastato un’abitazione causando la morte di un uomo di 85 anni. La vittima, originaria di Bari, stava dormendo insieme alla moglie quando le fiamme hanno improvvisamente avvolto la casa. La donna è riuscita a mettersi in salvo grazie al tempestivo intervento dei vicini, allertati dal fumo denso e dal rumore delle fiamme. Nonostante i soccorsi immediati, per l’anziano non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine per domare l’incendio e avviare le indagini sulle cause del rogo.