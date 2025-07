Incendi, vasti roghi nei boschi della Sila | FOTO

StrettoWeb

Vasto incendio nei boschi della Sila. Anche per ieri, due Canadair, un elicottero, decine di operai di Calabria Verde con diverse autobotte e i Dos più i Vigili del Fuoco hanno combattuto contro le fiamme che nella giornata di ieri sono divampate nei pressi del Germano di San Giovanni in Fiore. Un forte vento aveva spinto le fiamme nel demanio della regione Calabria di Lamparo e fino a località Felicetti. In fumo già alcune centinaia di ettari di vegetazione, in gran parte di pregiate pinete che a tratti risultano gravemente danneggiate. Gran parte dei boschi interessati dal vasto incendio ricadono nel Parco Nazionale della Sila in una delle aree meglio conservate. Per tutta la giornata di oggi la zona è stata costantemente presidiata dalle forze dell’ordine, in particolare dai Carabinieri forestali e dalla Polizia provinciale che non solo hanno garantito la sicurezza delle persone e la viabilità sulla sp208 ma hanno pattugliato e presidiato i boschi circostanti contro i piromani e incendiari.

Vari incendi nella zona

Altri incendi nel pomeriggio di ieri sono scoppiati in località Olivaro e Ceraso, sempre nel comune di San Giovanni in Fiore, prontamente estinti da Calabria Verde. La piaga degli incendi è una vergogna senza fine. Chiunque può fare la differenza segnalando gli incendi boschivi ed eventuali comportamenti sospetti al NUE 112 o alla centrale operativa della protezione civile della regione Calabria al numero verde 800 496 496. Il patrimonio boschivo appartiene a ogni cittadino calabrese.