Incendi in Sicilia, distrutta la sughereta di Niscemi: le FOTO della distruzione

Gli incendi in Sicilia stanno mettendo a dura prova i territori. Devastazione assoluta per la sughereta di Niscemi, un bosco di centinaia di querce, è andata in fumo per alcuni chilometri a causa di un rogo che è divampato per più di un giorno prima di essere circoscritto e domato. Il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, ha dichiarato: “un fronte del fuoco così vasto non può essere accidentale, è un progetto criminale. Non ci sono parole ma faremo di tutto per ripartire”.

“Sarà stato un disegno criminale? – si chiede infatti in una nota il circolo cittadino del Partito democratico, del quale è segretario politico Carlo Pisa. “Saranno gli organi inquirenti a stabilirlo e nel caso di dolo ci auguriamo che i criminali possano essere individuati e assicurati alla giustizia. Occorre però capire cosa non ha funzionato sul piano della prevenzione e della mitigazione del rischio incendi e attuare immediati interventi di rigenerazione del bosco distrutto”, spiega Pisa.