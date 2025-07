Caos incendi a Messina, bruciano le colline della città

StrettoWeb

E’ caos incendi sulle colline a Messina in questo caldissimo venerdì di fine luglio. In varie zone della città dello Stretto persistono dei roghi con i Vigili del Fuoco che sono impegnatissimi a spegnerli. Alte fiamme a Messina 2, dove al momento l’abitato non sembra in pericolo. Brucia Bordonaro, Ortoliuzzo ed Acqualadroni.