Incendi, Giusi Princi racconta il modello Calabria al Parlamento Europeo | VIDEO

“Gli incendi e la siccità sono due fattori drammatici con cui l’Europa deve fare i conti ogni stagione estiva. La Calabria, la mia regione, conosce bene questa sfida. E mi piace segnalare come proprio la Calabria sia diventata un modello positivo per l’Italia che potrebbe essere adottato a modello in Europa”. E’ quanto ha affermato l’Eurodeputato di Forza Italia, la reggina Giusi Princi, che ha portato il modello della Calabria contro gli incendi al Parlamento Europeo.

Operazione “Tolleranza Zero”

“L’operazione “Tolleranza Zero”, voluta dal Presidente di Regione Roberto Occhiuto, ha portato, infatti, risultati straordinari grazie a droni che monitorano continuamente il territorio. La Calabria dimostra che se l’Europa fa prevenzione, spende di meno e salvaguarda il suo prezioso patrimonio boschivo”, ha concluso Princi.