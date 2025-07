Allarme incendi in Calabria, a Trebisacce richiedono una stazione permanente h24 dei Vigili del Fuoco

StrettoWeb

Dopo i tragici eventi avvenuti negli ultimi periodi nell’Alto Ionio Cosentino, dopo i vari incendi che stanno continuando ad attanagliare in modo serrato, pressante, asfissiante, indistinto, vari paesi limitrofi, il Comitato Civico Ospedale Trebisacce rimarca in modo importante, come avvenuto già in vari momenti e note precedenti, la “necessità non più procastinabile di avere una postazione permanente attiva h24 di un nucleo operativo territoriale fisso di Vigli del fuoco. Non è più possibile attendere che ciò per noi invece é un’assoluta urgente necessità! Ricordiamo che in emergenza/urgenza ogni attimo trascorso è di vitale importanza!”.

“Ogni attimo ci servirà per salvare vite umane”

“Ogni attimo risparmiato ci servirà quindi per salvare vite umane, soprattutto nei soccorsi congiunti di stretta collaborazione con quelli sanitari. Chiediamo a tutti gli organi competenti Regionali e Nazionali, in particolare al Comando Provinciale, a quello Regionale, al Ministero dell’Interno, certi della loro piena comprensione, di volere risolvere definitivamente questo nostro gravissimo problema che quotidianamente viviamo nel nostro vasto territorio soprattutto durante i periodi estivi visto il quadruplicarsi della cittadinanza in tutta l’intera fascia Ionica marittima che dell’entroterra montano. Trebisacce e l’intero territorio dell’Alto Ionio Cosentino hanno ora più che mai necessità di ritornare a vivere giornate tranquille!

“Chiediamo pertanto che venga attivata definitivamente e potenziata una postazione fissa permanete in servizio h24 presso la città di Trebisacce così da poter dare repentina risposta alle varie necessità impellenti in emergenza/urgenza del nostro vasto intero territorio”. Così Giuseppe Mangone, del Comitato Civico Ospedale Trebisacce.