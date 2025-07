Incendi in Calabria, Calabrese: “M5S da denuncia per procurato allarme”

StrettoWeb

“Il comunicato stampa degli esponenti del Movimento 5 Stelle è un mix di incoscienza, irresponsabilità, menzogna e populismo d’accatto della peggior specie. È gravissimo fare affermazioni fuori dal mondo, dicendo ad esempio ‘la Calabria brucia’. Il capogruppo in Consiglio regionale Davide Tavernise, l’eurodeputato Pasquale Tridico, le deputate Anna Laura Orrico e Vittoria Baldino, e il deputato Riccardo Tucci, insieme a consiglieri e assessori comunali della rete pentastellata in Calabria, andrebbero tutti denunciati per procurato allarme“. Lo afferma in una nota Giovanni Calabrese, assessore all’Ambiente della Regione Calabria.

“Allarme, assurdo e sconsiderato, lanciato inoltre proprio mentre la Calabria sta ospitando ed è pronta ad ospitare migliaia di turisti che verranno a trascorrere l’estate nella nostra Regione anche grazie all’opera di attrazione e promozione fatta in questi anni dal governo regionale. Tra l’altro i dati degli incendi in Calabria risultato in linea, ad esempio, con quelli della Sardegna, governata proprio dal Movimento 5 Stelle.

Utilizzando la perversa logica grillina dovremmo dire ‘la Sardegna brucia’? No. Non brucia la Sardegna così come non brucia la Calabria. Entrambi i territori contrastano gli imbecilli. Mentre noi lavoriamo per combattere la piaga degli incendi – che in questa stagione, come nelle ultime tre sta colpendo solo in modo marginale la Calabria – i grillini infangano, facendo del male non tanto all’esecutivo Occhiuto quanto ai cittadini calabresi.

Il modello di contrasto ai roghi con i droni ha dato e continua a dare risultati straordinari, è diventato un modello nazionale e internazionale – basti pensare alle lodi della Protezione Civile e della presidente del Parlamento Ue, Roberta Metsola – ed ha fatto crollare il numero di incendi gravi nel nostro territorio.

Anche quest’anno abbiamo in campo più di 60 squadre regionali dislocate sul territorio, 25 droni, 26 autobotti, 40 pick – up muniti di riserva idrica, 45 squadre di associazioni, squadre di vigili del fuoco e dei forestali, 4 elicotteri della flotta regionali, 4 Canadair, 50 operatori nelle sale operative antincendio e control room. Un team eccellente che, mentre i grillini chiacchierano seduti nei loro divani calabresi e romani, sta facendo un lavoro straordinario per salvaguardare l’ambiente e il territorio“, conclude Calabrese.