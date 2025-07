Incendi boschivi, l’appello degli Amici della Caccia di Reggio Calabria: “cacciatori e cittadini sentinelle del territorio”

StrettoWeb

Con l’arrivo dell’estate, e con essa l’innalzamento delle temperature e il rischio concreto di incendi boschivi, il Movimento degli Amici della Caccia di Reggio Calabria lancia un appello accorato alla cittadinanza: “essere vigili, attenti, responsabili e collaborativi nella segnalazione tempestiva di ogni focolaio o azione dolosa che possa mettere a rischio il nostro fragile patrimonio naturalistico“. In un periodo in cui le fiamme tornano, purtroppo, a minacciare boschi, campagne e zone montane della Calabria, il Movimento richiama “l’attenzione su un principio fondamentale: la salvaguardia dell’ambiente non ha colore né categoria, è compito di tutti. In prima linea, come ogni anno, ci sono i cacciatori, amanti del territorio, profondi conoscitori di sentieri, alture e zone rurali, che si pongono spontaneamente al fianco delle Autorità preposte, dai Vigili del Fuoco ai Carabinieri Forestali, dalla Protezione Civile ai volontari delle associazioni ambientali”.

“Ogni cittadino deve essere una sentinella del territorio, con occhi e orecchie sempre pronti a captare ogni minimo segnale di pericolo”, è quanto ribadiscono gli Amici della Caccia – “ma è fondamentale che ogni allarme venga immediatamente comunicato alle Autorità, perché ogni minuto può fare la differenza tra una zona salvata e un intero ecosistema devastato”.

Il Movimento invita dunque tutti i calabresi, non solo i cacciatori, “a collaborare attivamente e a non voltarsi dall’altra parte davanti a gesti irresponsabili, come l’abbandono di rifiuti, la mancata pulizia dei terreni, o, peggio, l’accensione dolosa di fuochi. Il territorio calabrese è un tesoro collettivo che appartiene a tutti, e come tale deve essere protetto con determinazione”.

Per segnalare incendi o situazioni sospette, questi sono i contatti attivi in Calabria:

Numero unico emergenze: 112

Vigili del Fuoco: 115

Protezione Civile Calabria – Sala Operativa Regionale: 0961.857710

Carabinieri Forestali – Comando Stazione: 1515

Il Movimento degli Amici della Caccia di Reggio Calabria rinnova il proprio impegno costruttivo al fianco delle istituzioni, offrendo collaborazione e presenza costante sul territorio. “La caccia è anche cultura del rispetto ambientale e del presidio civico – conclude il Direttivo – e il nostro Circolo continuerà a lavorare affinché la Calabria non sia mai più terra di fiamme, ma di bellezza da custodire”.