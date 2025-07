Che spettacolo il nuovo Lungomare di Lazzaro! L’inaugurazione e tutte le novità presenti | FOTO e INTERVISTE

StrettoWeb

Finalmente ci siamo! Nella serata odierna, martedì 29 luglio 2025, è stato inaugurato il nuovo Lungomare “Cicerone” di Lazzaro. Un intervento di riqualificazione importante che presente diverse novità architettoniche e tecnologiche che avranno un impatto visivo e pratico e una ricaduta importante sull’intero territorio dal punto di vista economico e turistico.

La riqualificazione è stata realizzata con il contributo dei Patti per il Sud (1.700.000 euro, di cui 1.200.000 destinati ai lavori veri e propri), un altro intervento è stato finanziato dal Ministero della Coesione (660.000 euro per l’ammodernamento del Lungomare).

Il sindaco Verduci: “ecco tutti i dati del nuovo Lungomare”

“Saluto i miei concittadini e quanti soggiornano qui solo per le vacanze estive. Saluto e ringrazio per la disponibilità le autorità presenti, il parroco, le associazioni, le ditte e i tecnici che hanno contribuito al raggiungimento di questo importante traguardo. Ci troviamo sul lungomare Cicerone, a sud la rupe di Capo d’Armi classificata come sito di interesse comunitario che si affaccia su quella che da molti viene definita la baia di Riace Capo. A nord l’importante Area archeologica, Lazzaro vecchio, il lungomare Ottaviano Augusto e tutto il litorale fino a Fornace.

L’Amministrazione comunale ha puntato molto sulla costa per lo sviluppo sociale, culturale, turistico e quindi economico. Abbiamo 7 km di costa, molta spiaggia libera, più di 10 punti ristoro o lidi attrezzati, 2 spiagge dove è possibile accedere con gli animali, 9 sedie job per facilitare l’accesso a mare a quanti hanno difficoltà motorie. In prossimità della spiaggia ci sono 3 aree gioco attrezzate, un palestra all’aperto, l’area archeologica. Abbiamo anticipato a maggio gli avvisi per le concessioni demaniali stagionali, stiamo accelerando, anche grazie al sostegno della Regione Calabria, sul Piano spiaggia e sul Piano strutturale.

Abbiamo ottenuto i finanziamenti per la progettazione degli attraversamenti dei torrenti che dividono il nostro territorio. L’Oliveto, il Saetta e il San Vincenzo. Siamo tra quelli ritenuti idonei quindi ammissibili al finanziamento per il ponte sul San Vincenzo e aspettiamo di essere tra quelli finanziati.

Grazie alla Citta Metropolitana sono stati realizzati degli interventi di protezione del litorale di Riace e presto saranno realizzati altri che interesseranno l’area del torrente Ferrina. La raccolta differenziata è quasi all’80% e questo grazie al dialogo continuo con la ditta incaricata, con gli operatori, con le attività commerciali e con i villaggi turistici o i condomini, soprattutto quelli che insistono sul litorale.

Oggi siamo qui perché il lungomare Cicerone – Ottaviano Augusto è stato interessato da importanti interventi di riqualificazioni. Ricordo che tra il 2016 e il 2017, nel passaggio tra Provincia e Citta Metropolitana, da vicepresidente della Provincia ho incontrato più volte il sindaco Giuseppe Falcomatà e l’allora vicesindaco Riccardo Mauro. In particolare Riccardo Mauro ha sostenuto la nostra proposta di investire le somme sul lungomare Cicerone e non su un progetto diverso che era stato presentato dalla precedente amministrazione comunale. E poi, sempre Riccardo Mauro, ha fatto sua la nostra volontà di estendere l’intervento anche al lungomare Ottaviano Augusto.

Con la Regione Calabria, grazie all’on. Giusy Princi e adesso all’assessore Maria Stefania Caracciolo, abbiamo portato avanti importanti iniziative che hanno interessato il nostro litorale e la possibilità di rendere ancora più accessibile la nostra spiaggia. Con l’on. Francesco Cannizzaro, che ringrazio perché, ben oltre il colore politico, rappresenta davvero per noi, così come per molti altri comuni, una presenza importante a Roma, come se fosse un ufficio comunale distaccato presso i Ministeri e le Agenzie nazionali. Francesco è capace di interpretare le esigenze dei territori e delle comunità ed è quello che ha fatto anche con i fondi del Dipartimento per le politiche di coesione (Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità) Voglio qui ricordare alcuni dati che sono importanti e fanno capire quanto sia stato complicato questo intervento.

Dati Lungomare Cicerone Ottaviano Augusto

23mila metri quadrati di tappetino;

76 nuovi punti luce a led che illuminano la carreggiata;

1.200 metri di nuova ringhiera;

72 pali artistici della passeggiata restaurati con la sostituzione di tutte le lampade e le sfere;

20 parapetti in pietra ripristinati;

manutenzione delle colonne, dei capitelli, delle soglie in pietra e di 19 tra scale e rampe già esistenti;

10 nuove rampe per diversamente abili per il raccordo strada/passeggiata;

2 nuove rampe in legno di discesa a mare;

152 aiuole realizzate;

1.188 metri quadrati di nuova pavimentazione;

A questi si aggiungono:

6 colonnine SOS con geolocalizzazione;

5 defibrillatori smart;

14 panchine smart ad energia solare che consentono di ricaricare gratuitamente cellulari e apparecchiature elettroniche;

10 unità – puntali smart con telecamera e sistema di videoanalisi

(aumenteranno di numero);

(aumenteranno di numero); 1 puntale smart che rileva i dati ambientali;

2 Totem informativi touch;

2 diffusori sonori smart per trasmettere messaggi di emergenza o

comunicazioni pubbliche;

comunicazioni pubbliche; 2 pali di ricarica elettrica;

un punto sulla spiaggia totalmente dedicato alle persone con disabilità e attrezzato con sedie job;

Chiudo ringraziando la ditta Costrugen e la Scutieri costruzioni, tutte le maestranze, progettisti dello studio Di Girolamo, la direzione lavori architetti Paolo Sottilotta e Bruno Mustica, l’ing. Giovanna Chilà dell’Ufficio Tecnico e il dott. Francesco Minniti dell’Ufficio Affari generali, l’architetto Carmen Mammolente, il collaudatore ingegnere Francesco Nucera, l’avvocato Ernesto Siclari Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità sto gli uffici della Città Metropolitana, l’Ufficio Ambito Territoriale n°4, le attività commerciali e i proprietari delle abitazioni per la pazienza, l’associazione Kleos. Grazie a tutte le autorità“.