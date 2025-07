Inaugurata Piazza delle Repubbliche Marinare: “è l’affaccio più bello sullo Stretto che Villa San Giovanni abbia mai avuto”

StrettoWeb

E’ stata inaugurata Piazza delle Repubbliche Marinare a Villa San Giovanni, opera realizzata grazie al finanziamento di 2,1 milioni della Città Metropolitana, risorse frutto dell’accordo sui “Patti per il Sud” raggiunto, nel 2016, dal sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà ed il Governo nazionale per favorire interventi mirati alla crescita economica e sociale del territorio. Un non luogo, dunque, è diventato un nuovo luogo, proprio a ridosso del lungomare di Cannitello che rappresenta, adesso, uno degli affacci più suggestivi sullo Stretto. Per il sindaco Falcomatà si aggiunge “un altro tassello all’idea che la nostra costa metropolitana debba essere unita anche rispetto ad una continuità territoriale, in coerenza con la pianificazione e la programmazione delle scelte dei singoli enti locali”.

“Con quest’opera pubblica – ha detto – Villa San Giovanni e Reggio Calabria sono ancora più unite, città sorelle abbracciate in un’unica comunità così come deve essere e così come ancora più dovrà essere con le scelte future che si faranno in termini di pianificazione e sviluppo urbano sostenibile dei nostri territori”. “È un’opera importante per la cittadinanza“, ha aggiunto Falcomatà rimarcando la differenza dei luoghi fra il “prima e il dopo”: “I cittadini si riappropriano di parole come “waterfront” o “lungomare”. Vedere così tanta gente, in questa nuova piazza, è la cifra della ricaduta positiva che già esiste sul territorio. Senza bisogno di molti proclami, la piazza è frequentata e quando la cittadinanza spinge affinché si tolgano le transenne, significa che è già entrata nel cuore dei cittadini. Questo è uno spazio che ci rende comunità”, ha ribadito Falcomatà sottolineando che “si potranno organizzare iniziative, concerti, vivere meglio il rapporto tra i cittadini e il mare”.

Il sindaco di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti, ha ringraziato il sindaco Giuseppe Falcomatà riconoscendogli “il merito di aver creduto, fin dall’inizio, alla realizzazione di un’opera che diventa l’affaccio più bello sullo Stretto che Villa abbia mai avuto. Piazza delle Repubbliche Marinare – ha ricordato – è la prima opera pubblica che si inaugura in città dal 2004. L’ultima era stata Pizza Valsesia, togliendo l’ecomostro di Cannitello che non è un’opera della città”.

Il sindaco si è detta “ampiamente soddisfatta soprattutto perché, in meno di tre anni, siamo riusciti a progettare, aggiudicare, realizzare e restituire quella che, un tempo, era un’area parcheggio degradata e abbandonata e che, ora, rappresenta una posizione unica di identità culturale cittadina, dove si incontrano il mar tirreno e lo jonio, dove nuotano i pesci abissali e dove Villa riconosce compiutamente una propria destinazione per il turismo nautico. Questa – ha concluso Giusy Caminiti – è l’area che avrà maggiore espansione nella visione di una città turistica che, da oggi, può trovare speranza”.

Alla cerimonia d’inaugurazione erano presenti, fra gli altri, il consigliere metropolitano Giuseppe Marino ed i presidenti dei consigli comunali di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, Enzo Marra e Caterina Trecroci.

