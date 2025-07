I vertici della Narxoz University in visita alla Mediterranea: “ateneo all’avanguardia e internazionale” | VIDEO

StrettoWeb

Domani, sabato 12 luglio, alle ore 11:30, presso la Sala Organi Collegiali dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, si terrà l’importante cerimonia di stipulazione dell’accordo di partenariato fra l’ateneo reggino e la Narxoz University di Almaty, in Kazakistan. Alla vigilia dell’incontro, i vertici del prestigioso ateneo kazako hanno visitato l’università reggina. Un evento promosso dall’eurodeputato reggino Giusi Princi che, attraverso alcune storie Instagram ha sottolineato: “intesa che ho fortemente sostenuto, in qualità di Presidente della Delegazione UE – Asia Centrale, per proiettare ulteriormente in ambito internazionale questa prestigiosa università calabrese“.

Aigerim Raimzhanova, vicepresidente della Narxoz University, ha speso belle parole per l’Università Mediterranea: “è un’Università davvero straordinaria. Siamo molto felici di essere qui e siamo profondamente grati all’On. Giusi Princi che, in qualità di Presidente della Delegazione UE – Asia Centrale, ha sostenuto la cooperazione tra il Kazakistan e l’Italia e ci ha fatto conoscere l’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Quest’Università dispone di infrastrutture all’avanguardia, programmi accademici eccellenti e ambiziosi progetti di internazionalizzazione. Siamo entusiasti di collaborare con loro per creare nuove opportunità sia per gli studenti, sia per i docenti“.