I Tesori del Mediterraneo 2025: le novità della 20ª edizione, grande attesa per la regata | FOTO e INTERVISTE

Nella mattinata odierna, martedì 29 luglio, alle ore 10:30, presso il Salone dei Lampadari “Italo Falcomatà” di Palazzo San Giorgio, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della XX edizione de “I Tesori del Mediterraneo”. Nel corso dell’evento è stato presentato il programma della storica kermesse estiva che, anche quest’anno, animerà l’estate reggina con tantissimi appuntamenti culturali, sportivi, musicali e diversi spettacoli. Attesi ospiti prestigiosi.

Natalia Spanò, presidente dell’Associazione “Nuovi Orizzonti”, ha dichiarato: “la prima serata avremo una serata tutta giovane, perchè i giovani sono il nostro futuro. Poi salotti televisivi, serate letterarie all’Opera Tresoldi, la Regata del Mediterraneo che tutti i pomeriggi sarà sul Lungomare per far vedere questo spettacolo meraviglioso con le barche abbellite dall’Accademia di Belle arti“.

Pasquale Catalano, organizzatore dell’evento, ha dichiarato: “quando si parla della Regata del Mediterraneo, c’è un’associazione forte con la città di Reggio Calabria. È marketing territoriale, di valore culturale e storico. È una manifestazione unica, non c’è in altre regioni. Una regata con barche di proprietà del territorio, in mare, non è organizzata, al momento, da nessun’altra parte. È un elemento di grande attrattiva turistica per la città“.

Falcomatà: “diamo all’evento la giusta attenzione”, Versace: “manifestazione oltre i confini di Reggio”

Ad accogliere i promotori la presidente dell’associazione “Nuovi Orizzonti”, Natalia Spanò, e l’organizzatore Paolo Catalano, c’erano il sindaco Giuseppe Falcomatà, il vicesindaco metropolitano Carmelo Versace.

“È l’anno della consapevolezza, della maturità, ma anche della resistenza – ha chiarito il sindaco Falcomatà – siamo pienamente consapevoli che non è mai facile, anno dopo anno, cercare di confermarsi e confermare la qualità degli eventi proposti negli anni precedenti e, allo stesso tempo, cercare di offrire qualcosa in più alla città e ai turisti che assisteranno alle giornate. Non a caso, Natalia Spanò è stata insignita della benemerenza più importante della città. Per questi motivi, lo straordinario apporto e l’indotto che genera “Tesori del Mediterraneo” rendono questa manifestazione un evento storicizzato, sostenuto dalla Città Metropolitana e, in parte, dall’Amministrazione comunale, nella piena consapevolezza che si tratta di un’iniziativa portata avanti in maniera disinteressata, per puro spirito di amore e passione. È importante che ciò venga sottolineato, perché il dono che le associazioni fanno del loro tempo libero per la realizzazione di un prodotto di elevata qualità culturale è qualcosa che non va mai banalizzata. Come Amministrazione, ringraziamo i promotori dei “Tesori del Mediterraneo” e riconosciamo loro il giusto merito e l’attenzione dovuta”.

Come ha specificato Versace: “Una manifestazione che ormai fa parte del nostro contesto cittadino, che nasce sullo Stretto e che, per vent’anni, ha dimostrato il valore del lavoro delle tante professionalità che ci sono dietro. È diventata un simbolo della città, e va ricordato che un evento del genere, senza professionalità, caparbietà e senso di appartenenza al territorio – ma soprattutto senza la volontà di creare sinergia con tutte le istituzioni – non sarebbe mai potuto nascere né mantenere standard così elevati. Lo ha dimostrato la presidente Natalia Spanò, insieme a tutti i partner che è riuscita a coinvolgere per portare questa manifestazione oltre i confini di Reggio e della Calabria, ed è per noi motivo di orgoglio”.