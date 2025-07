Campionato Nazionale di Karate Kyokushinkai: l’Honbu Dojo Messina trionfa ad Agrigento

StrettoWeb

Si è svolto lo scorso 29 giugno ad Agrigento il Campionato Nazionale di Karate Kyokushinkai, un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di arti marziali in Italia. Presente tra le squadre più attese, l’Honbu Dojo Messina del Maestro Shihan Wakiuchi Tsutomu ha lasciato un segno indelebile nella competizione. A brillare in maniera eccezionale è stato il gruppo dei giovani atleti del Dojo messinese, che nel Kumitè ha conquistato un risultato senza precedenti: tutti e 14 i partecipanti sono saliti sul podio, portando a casa uno straordinario bottino di 7 medaglie d’oro, 4 d’argento e 3 di bronzo. Un trionfo storico mai registrato prima in una competizione nazionale con oltre 300 partecipanti provenienti da tutta Italia.

Per la città di Messina, l’Honbu Dojo rappresenta un’autentica eccellenza nel panorama marziale nazionale. Un orgoglio per la comunità messinese, che ha l’onore di ospitare uno degli Uchi Deshi (allievi interni) del fondatore del Kyokushinkai, il leggendario Sosai Masutatsu Oyama, figura emblematica del karate mondiale.

Shihan Wakiuchi, oggi Direttore Tecnico e Presidente Nazionale dell’A.I.K.K. (Associazione Italiana Karate Kyokushinkai) con sede proprio a Messina, continua a trasmettere con passione e rigore la tradizione e i valori di questo stile unico.

Il risultato raggiunto ad Agrigento è una testimonianza non solo del talento dei giovani atleti ma anche della qualità della scuola messinese, che si conferma punto di riferimento per il karate Kyokushinkai in Italia.