Dall’hip hop alla tarantella: la metamorfosi di 10 americani che in 7 giorni sono diventati reggini | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Dieci ragazzi provenienti da diverse parti degli Stati Uniti d’America hanno vissuto una settimana a Reggio Calabria da veri e propri reggini. È il risultato, più che positivo, del progetto internazionale Experiment di scambio culturale che ha visto protagonista ih British School Reggio Calabria, la scuola d’inglese reggina che non si conferma solo un’eccellenza nell’insegnamento della lingua, ma ormai anche un solido punto di riferimento per gli scambi culturali a livello internazionale. Nei mesi scorsi era arrivato, per la prima volta, un gruppo di studenti australiani (VIDEO), l’appuntamento con gli americani, invece, è ormai una tradizione che si rinnova da diversi anni.

Il concetto che Marco Goso e Patrizia Quattrone, direttori della scuola, portano avanti con entusiasmo e convinzione è quello secondo il quale l’inglese sia una lingua da vivere al di fuori dei libri e della classe, nella vita reale. L’inglese resta nei ricordi, nelle nuove amicizie, nelle foto, nei viaggi. È per questo che ih British School Reggio Calabria punta forte sull’esperienza diretta dei propri studenti che viaggiano all’estero, ma che, allo stesso tempo, ricoprono anche il ruolo di ‘padroni di casa’. Perché viaggio fa rima anche con accoglienza. E accogliere chi arriva non è mai banale, anche se sei reggino e ce l’hai nel dna.

Presentare la propria città a uno straniero, giustificare i lati migliorabili ed esaltare quelli belli, fare da ‘Cicerone’ nei posti che, quasi sbadatamente, percorri ogni giorno e, solo quando guardi con occhi diversi, realizzi quanto siano belli. E poi usanze, tradizioni, slang e, soprattutto, cibo. Vedere i ragazzi italiani di British School (e anche le mamme e i papà!) abbattere ogni barriera culturale e accogliere i loro coetanei americani, in famiglia, come fratelli che si conoscono da sempre, non ha prezzo.

La vita a Reggio Calabria per 10 americani-reggini

Nel stilare la programmazione del soggiorno dei ragazzi statunitensi a Reggio Calabria, una buona parte è stata dedicata al tempo libero: attività in famiglia, vivere la città da reggini con i reggini, con i ragazzi che li ospitano e i loro familiari, amici e parenti. Passeggiate fra Corso e via Marina, gelati con vista sullo Stretto, pranzi e cene in famiglia, mare e spensieratezza.

Non sono mancati, ovviamente, gli appuntamenti alla scoperta di cultura e tradizioni reggine. Il gruppo a stelle e strisce ha visitato Tropea con i suoi paesaggi mozzafiato. Emozionante il faccia a faccia con i Bronzi di Riace, le due statue che lasciano sempre gli stranieri senza fiato. Suggestiva la visita nel borgo di Pentidattilo, accompagnata da una cena a base di prodotti tipici presso l’agriturismo “Il Bergamotto”. Particolarmente apprezzata dai ragazzi la gita in barca a vela. Si è ridotta la distanza fra la tarantella e l’hip-hop, i big della musica USA hanno lasciato spazio a “Maledetta Primavera”, “Sarà perché ti amo” e “Me so mbriacato” durante i vari viaggi in pullman. Emozioni condensate nel bye-bye party finale tenutosi ieri sera tra musica, cibo preparato dagli stessi e i saluti in italiano da parte dei ragazzi americani.

Feedback? Più che positivi. I ragazzi sono rimasti sorpresi dalla città. Il cibo delle mamme reggine è stato promosso a pieni voti (ma su questo non avevamo dubbi), così come quello dei vari locali della ristorazione che tra pizze, gelati e quant’altro i ragazzi hanno potuto apprezzare. Una lode per l’ospitalità dei reggini e il loro calore che sorprende sempre i ragazzi stranieri, accolti anche dalla gente comune, da quelli che definiremmo ‘estranei’, incuriositi dalla loro presenza, pronti a entrare a contatto con loro anche solo con un saluto gentile.

Alla fine, il senso di uno scambio culturale è anche questo. Confrontarsi con un’altra cultura sì, ma riscoprire anche se stessi, maturare nuove consapevolezze o magari tirar fuori aspetti del proprio carattere che erano solo rimasti sopiti. Questo è l’inglese che unisce e che lascia ricordi indimenticabili. Il segreto dietro 61 anni di attività di ih British School.