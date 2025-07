Guerra Ucraina, Trump: “Putin mi ha deluso, non mi fido quasi di nessuno”

StrettoWeb

”Non mi fido quasi di nessuno”. È quanto dichiarato dal presidente americano Donald Trump, nel corso di un’intervista telefonica alla “Bbc”, rispondendo alla domanda se si fidasse ancora del leader del Cremlino Vladimir Putin. Trump ha quindi detto di essere ”deluso” da Putin, ”ma non ho chiuso con lui”. Dopo aver ribadito di aver provato per quattro volte a raggiungere a un accordo che mettesse fine alla guerra in Ucraina, Trump ha detto che ”stiamo lavorando” per mettere fine allo spargimento di sangue in Ucraina.

“Faremo una bella conversazione. Gli dirò: ‘Bene, penso che siamo vicini a farcela’, e poi lui abbatterà un palazzo a Kiev“, ha aggiunto Trump.