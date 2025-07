Guardia di Finanza, cambio al vertice del Gruppo di Vibo Valentia

StrettoWeb

Il maggiore Carlo Alberto Zambito, dopo quattro anni di permanenza alla sede del Gruppo della Guardia di Finanza di Vibo Valentia cede il Comando al capitano Francesco Isidoro Stassi. Zambito, forte delle esperienze professionali maturate nel vibonese, assumerà un prestigioso incarico presso il Servizio centrale investigazioni criminalità organizzata di Roma, mentre Stassi giunge dalla Compagnia di Piombino, dove ricopriva la carica di comandante.

Durante i quattro anni alla guida del Gruppo di Vibo Valentia, il maggiore Carlo Alberto Zambito, è scritto in una nota, “ha contribuito affinché le fiamme gialle vibonesi conseguissero brillanti risultati di servizio, coordinando numerose attività di polizia economico-finanziaria finalizzate al contrasto alla criminalità organizzata, all’evasione fiscale, alla tutela della spesa pubblica, nonché in materia di usura”.

Il capitano Stassi, originario di Palermo, coniugato, 33 anni, laureato in Scienze della sicurezza economico finanziaria e in giurisprudenza, dopo il precorso di formazione all’Accademia del Corpo, ha ricoperto l’incarico di comandante della Sezione operativa Pronto impiego del primo Gruppo di Genova e successivamente alla Scuola ispettori e sovrintendenti dell’Aquila quello di comandante di Compagnia e ufficiale istruttore. Il comandante provinciale della Guardia di finanza, colonnello Eugenio Bua, nel formulare il suo ringraziamento a Zambito per il lavoro svolto, con assidua dedizione e sereno attaccamento all’istituzione, ha augurato a Stassi i migliori successi personali e professionali nel nuovo e delicato incarico.