Grave incidente sulla Messina – Catania: duro scontro tra un’auto ed un camion, 3 feriti

StrettoWeb

Un grave incidente si è verificato in mattinata sull’A18 Messina – Catania tra gli svincoli di Giarre e Fiumefreddo. Per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate violentemente un’auto ed un camion provocando il ferimento di tre persone. Miracolosamente nessuno è in pericolo di vita. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per gestire il traffico, i vigili del fuoco e varie ambulanze del 118.

La circolazione procede attualmente su una sola corsia in entrambe le direzioni, sia verso Catania sia verso Messina. Il tutto verrà rispristinato da qui a poco.