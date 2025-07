Grave incendio devasta i boschi a valle del Germano: bruciano le foreste della Sila

StrettoWeb

Nella tarda mattinata di oggi un vasto incendio è divampato in località Serriselli, nei pressi del Germano, in Calabria. Le fiamme, alimentate dal vento e dalla prolungata siccità, si sono rapidamente propagate nelle foreste del demanio regionale di Lamparo, uno dei polmoni verdi meglio conservati del Parco Nazionale della Sila, sotto la gestione di Calabria Verde. Centinaia di ettari di boschi, in gran parte costituiti da Pino laricio, sono stati divorati dal fuoco. Nonostante il massiccio intervento di numerose squadre a terra e l’impiego di mezzi aerei, le operazioni di spegnimento non sono riuscite a contenere l’avanzata delle fiamme.

Sulle cause del rogo sono in corso accurate indagini da parte degli inquirenti. Vale la pena ricordare che il reato di incendio boschivo comporta pene molto severe, con condanne fino a 15 anni di reclusione. Tuttavia, per vedere rinascere le spettacolari foreste andate in fumo saranno necessari molti più anni, considerando l’entità di un danno ambientale che in alcuni casi risulta incalcolabile.