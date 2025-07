Diamante, grande successo per la serata inaugurale del Mediterraneo Festival Corto | FOTO

StrettoWeb

È andata in scena giovedì 3 luglio sul lungomare di Diamante la serata inaugurale del Mediterraneo Festival Corto. Interessante conduzione, il giornalista Ugo Floro che ha inaugurato parlando di “ritorno a casa” di un Festival nato e cresciuto a Diamante per le prime 12 edizioni. Al suo fianco, a inizio serata, l’assessora alla Cultura del Comune di Diamante Martina Presta e il presidente del Cinecircolo Maurizio Grande, Ciriaco Astorino.

Sul palco Floro non è da solo, al suo fianco la riproduzione originale di E.T. ormai mascotte ufficiale del Mediterraneo Festival Corto per gentile concessione della Fondazione Carlo Rambaldi, genio della meccatronica, di cui si festeggia il centenario della nascita proprio quest’anno. A portare l’Extraterrestre sul palco, le biciclette degli atleti della ASD Ciclone di Belvedere Marittimo.

Le suggestioni di Napoli, i miti e le credenze sono al centro del primo del film premiati per la sezione Docufilm che vede la giornalista RAI Valentina Bisti come presidente di giuria. Vince “Chiacchierià” del giovanissimo regista Andrea La Puca che, insieme al produttore Nicolò Opromolla, ricevono il premio dalle mani della madrina del Festival Donatella Finocchiaro.

Il delicato “Una Notte Ancora” di Carmelo Segreto emoziona e intenerisce, ogni scena è un quadro perfetto. Danilo Currò vince il premio per la Miglior Fotografia. Cristina Donadio lo consegna nelle mani di Francesco Garritano e Angelo Benvenuto per Pathos Distribuzione.

Madrina e ospite d’onore sono poi omaggiate da Pasquale Cirillo, della storica Gioielleria di piazza XI Febbraio, con una splendida creazione del Maestro Orafo Michele Affidato.

È tempo di fare una immersione nel cinema d’autore con Enrico Andrea Marrari, aiuto regista e direttore del casting di film che hanno segnato il cinema italiano e internazionale: “Il Nome della Rosa”, “Johnny Stecchino”, “Il Paziente Inglese”. “Lo studio è ciò che rende grandi i nomi del cinema” questo il suo insegnamento a tutti coloro che vogliono intraprendere la carriera.

Il copywriter Luca Aloe presenta poi la nuova sezione Spot Sociali, vinta in questo primo anno da “Viral” di Riccardo Quartesan sulla condizione delle persone con Alzheimer.

La questione sociale resta sul palco seppur cambiando tematica: con Carlotta Parodi e Andrea Vico, interprete e regista del cortometraggio “Sabbie Mobili” si parla della depressione post parto. Il corto mostra l’oppressione vissuta dalle donne, rivolgendo un invito a scardinare lo stigma della terapia, l’unico vero percorso di aiuto.

La serata è proseguita con il Dopofestival con le prelibatezze del Bar Pierino, i vini di Verbicaro Viti e Vini e la musica di Nives Raso e Lorenzo Iorio a cura del Peperoncino Jazz Festival.

Il programma di venerdì

Ore 18:00 Lungomare Mancini – Apertura Mostra Mercato

Ore 18:00 DAC (piazza della Cittadinanza Attiva) – Workshop “Dalla scrittura alla cinematografia di animazione”

Ore 18:00 Knock Out (largo Savonarola) – Incontri Letterari

“Avventurosi Scrittori” di Dario Pontuale

“Avventurosi Scrittori” di Dario Pontuale Ore 20:00 Knock Out (largo Savonarola) – Apericinema

Ore 22:00 Lungomare Mancini – Serata di premiazioni conduce la giornalista Francesca Magurno

Ore 24:00 Bar Pierino (lungomare Mancini) – Dopofestival con live di Marco Trifilio (voce) Roy Panebianco (chitarra).

Durante la serata intervengono:

Donatella Finocchiaro Madrina del Festival

Cristina Donadio Ospite d’onore

Annalisa Insardà, attrice

Emanuele Vezzoli, attore

Saranno assegnati i Premi: