Grande successo per il 1° Trofeo ASD Reggio Calabria Big Game: i vincitori | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Una serata che resterà impressa nella memoria di tutti i partecipanti: sabato 13 luglio, al Circolo Nautico Saline, si è svolta la cena di gala e la cerimonia di premiazione del 1° Trofeo ASD Reggio Calabria Big Game, un evento che ha saputo coniugare sport, mare, passione e condivisione. In un clima di grande emozione, alla presenza di oltre 170 persone, tra atleti, sponsor, amici e autorità, si è celebrata la conclusione di una tre giorni intensa, che ha visto sfidarsi 30 equipaggi nelle acque della provincia di Reggio Calabria, all’insegna della traina d’altura.

Durante la cena – curata nei minimi dettagli e accompagnata da ottimi vini locali – si è tenuta la premiazione ufficiale, in un crescendo di applausi e commozione. Un momento simbolico, che ha suggellato non solo i risultati sportivi, ma anche la riuscita di un progetto nato dalla passione di un gruppo affiatato e determinato.

A guidare questa avventura, il direttivo dell’ASD Reggio Calabria Big Game, composto da:

Francesco Iacopino (Presidente)

Lucio Luppino (Vicepresidente)

Antonio Scappatura (Segretario)

Giovanni Minuto (Tesoriere)

Manuel Montecucco, Alessandro Caracciolo e Vincenzo Cucè (Consiglieri)

Presenti anche importanti autorità istituzionali e sportive, che hanno riconosciuto l’alto valore dell’iniziativa:

Rocco Gulli (Presidente Provinciale FIPSAS)

Antonio Debilio (Presidente Regionale FIPSAS)

Walter Malacrino (Coordinatore Regionale Sport e Salute)

Tino Scopelliti (Presidente CONI Calabria)

Maria Foti (Sindaco di Montebello Ionico)

Un plauso speciale è stato rivolto agli sponsor, veri alleati nella riuscita dell’evento.

Main sponsor:

Bruno Puglisi, anima pulsante del settore pesca sportiva in città con il suo Centro Pesca di Pellaro, ha coinvolto brand leader come Everol, Mustad ,AQS, Expert Predator, Idelsa, Marine Hardware e Linea Effe.

Fabrizio Di Carlo, alla guida della Olympus S.A.S. & C., ha contribuito da protagonista al successo del trofeo.

Numerosi anche gli altri sponsor e partner: dal Club Nautico Saline di Daniele Tripodi, che ha ospitato l’evento, dando tra l’altro supporto e logistica durante le fasi di start e pesa agli equipaggi. U torta firmata Bar Europa è stata offerta sempre da Daniele che non si è di certo risparmiato mettendo in palio in qualità di distributore Thoatsu un motore fuoribordo da 5 HP GPL., Prestigiosi marchi come Ranieri distribuito da New Car Srl, Tohatsu con l’intervento del sales manager sud Gaetano Pasculli, – Paolo Polimeni, Country Manager Mustad, fino ai produttori locali di vino delle Tenute San Giovanni con Giacomo Chirico e Federico Milia.

E poi ancora: Francesco Iacopino amministratore di EmmeTclima Francesco Scoglio, amministratore delle Autoscuole Regina Venus, Porcino Impianti di Roberto porcino, Autoscuole Regina Venus, Sebastiano De Marco amministratore di Sol-Auto Srl, Federico Rosmini, amministratore di R. Marine Group, Gianluca Iannì, amministratore di Gi-Rent Srl, Giampiero Germoleo amministratore della Masseria degli Aranci, Outlet Santa Caterina di Antonio Suraci, Fabio Polimeni con e-Nautica, Minniti Auto di Salvatore Minniti, Beppe Conti, Ventura Gioielli, Mak Artificiali e Fireworks.

L’evento ha dimostrato quanto la sinergia tra sport, territorio e imprese possa generare valore, coinvolgimento e visibilità per tutta la comunità. Un trofeo che, alla sua prima edizione, ha già il sapore delle grandi tradizioni. E che, ne siamo certi, è solo l’inizio di un lungo viaggio.

Classifica Finale – I° Trofeo ASD Reggio Calabria Big Game

Dopo tre intense giornate di pesca sportiva, ecco i team che si sono distinti per tecnica, passione e risultati sul campo:

1° Classificato

Team: UGIOITANU

Capitano: Quattrone Palmiro

Prede: 5

Peso complessivo: 37,924 kg

Totale punti: 1.599,36

2° Classificato

Team: LUPIN

Capitano: Alessandro Caracciolo

Prede: 3

Peso complessivo: 29,7 kg

Totale punti: 1.188

3° Classificato

Team: METALTUNA 2

Capitano: Giuseppe Cannatà

Prede: 3

Peso complessivo: 28,82 kg

Totale punti: 1.152,80

Premio speciale “Campione di Casa” – Assegnato ad Alessandro Caracciolo, capitano del Team LUPIN, primo tra gli equipaggi locali.

In premio: Motore Tohatsu.

Premio Olympus – Ancora al Team LUPIN, per la brillante prestazione complessiva durante il trofeo.

In premio: 1 Canna Guardian 1.5 Kg, 1 Cintura Harness, 1 Gambale Olympus.

Premio Thunder Strike – Vinto dal Team MAVERIK, capitanato da Massimo Terzoni, per l’efficacia e la qualità della performance in gara.

In premio: 1 Ecoscandaglio Lowrance 4”.