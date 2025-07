Global South Innovation 2025, le conclusioni del reggino Naccari Carlizzi sui processi di innovazione tecnologica

StrettoWeb

Nell’ambito della tre giorni in cui si è articolato il forum Global South Innovation 2025, promosso da Entopan, che riunisce ogni anno leader istituzionali, economisti, innovatori e accademici sui temi chiave dell’innovazione si sono tenuti nella giornata di mercoledì i panel sugli scenari di innovazione e sviluppo delineati da Fabio Pompei AD di Deloitte e introdotti da esperti di chiara fama: scenari geostrategici e geopolitici (Lucio Caracciolo, direttore di Limes), economici e finanziari (Gelsomina Vigliotti, vice presidente BEI), di Venture Capital (Alec Ross, School of international and public affairs della Columbia University), ecosistemici (Alessandro Aresu, Limes), delle politiche pubbliche per la competitività ed innovazione sostenibili (Emanuele Felice, economista).

Il panel sugli Scenari delle politiche pubbliche

Il panel sugli Scenari delle politiche pubbliche per la competitività e l’innovazione sostenibili, moderato da Luca Debiase (giornalista e scrittore) e Simona Vecchies (Angelia Comunicazione) ha delineato il quadro macroeconomico e l’impatto del PNRR, ha offerto spunti ed esperienze dagli interventi di Luigi Gallo (head of incentives and innovation business unit di Invitalia), Regina Corradini D’Arienzo (AD di Simest), Antonio Maria Tambato (Direttore Direzione Innovazione Agid), Stefano Scalera (AD di Invimit), Valeria Vittimberga (direttore Generale INPS), Paolo Praticò (DG Dipartimento sviluppo economico Regione Calabria).

Le conclusioni di Demetrio Naccari Carlizzi

Le conclusioni affidate a Demetrio Naccari Carlizzi (co-foundel di P4C) hanno consentito di fare il punto sui processi di innovazione tecnologica che stanno determinando nella pubblica amministrazione nel mondo un cambiamento di paradigma e sull’idea stessa di politiche pubbliche. Naccari Carlizzi ha delineato le profonde trasformazioni in atto ma anche i rischi tra cui il latente processo di sostituzione della funzione pubblica e il complesso lavoro che occorre sviluppare per strutturare un processo decisionale ibrido, uomo-algoritmo, che consenta di passare da politiche pubbliche fragili, incerte e indeterminate a politiche adattive, effettive e a un governo di precisione che risponda ai nuovi bisogni di una società ormai profondamente mutata.

Il panel si è concluso con il lancio di un Policy Lab

Il panel si è concluso con il lancio di un Policy Lab per sperimentare nuovi format di servizi, come in una regolatory sandbox, e strutturare l’intelligenza artificiale nel processo decisionale della pubblica amministrazione.