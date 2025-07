Giusi Princi: “la Calabria perde Salvino Nucera, instancabile studioso e voce autentica dell’area grecanica”

StrettoWeb

“Intellettuale appassionato, poeta e instancabile studioso, Salvino Nucera è stato un punto di riferimento culturale fondamentale per l’area grecanica e per tutta la Calabria. Con la sua scomparsa, la nostra regione perde una delle sue voci più autentiche, una figura cardine del territorio, della lingua e della cultura dei greci di Calabria”. Lo afferma in una nota l’europarlamentare calabrese Giusi Princi, esprimendo profondo cordoglio per la morte del Prof. Salvino Nucera.

“Ho appreso con grande tristezza – prosegue – della scomparsa del professore Nucera. Conservo con emozione il ricordo del nostro ultimo incontro, pochi giorni fa a Bova, in occasione della celebrazione del ponte ideale tra Grecia e Calabria, un legame profondo che Salvino ha incarnato come pochi altri. Docente, scrittore, poeta e studioso – aggiunge -, ha dedicato la sua vita all’insegnamento, alla ricerca e alla valorizzazione dell’identità grecanica, lasciando un’impronta indelebile nel patrimonio culturale della nostra regione e nella formazione dei nostri giovani. Con il suo impegno, la sua dedizione e il profondo amore per la sua terra, ha custodito e promosso l’identità culturale, mantenendola viva nel presente e proiettandola con visione verso il futuro. Sono vicina alla sua famiglia, agli amici, al Sindaco Pierpaolo Zavettieri, all’Amministrazione comunale e a tutta la comunità di Roghudi, terra natia della quale era fiero ed orgoglioso. Il Prof. Salvino Nucera vivrà attraverso le sue importanti opere e il suo esempio ci guiderà nell’impegno di preservare e valorizzare la cultura dei greci di Calabria: continueremo a operare nel solco dei suoi insegnamenti, dei suoi valori e del cammino che ha tracciato con passione e dedizione”, conclude Giusi Princi.