Giuseppe Borrelli nuovo procuratore di Reggio Calabria, il plauso di Wanda Ferro

StrettoWeb

“Rivolgo le mie congratulazioni e gli auguri di buon lavoro a Giuseppe Borrelli, la cui nomina a nuovo procuratore della Repubblica di Reggio Calabria è stata ratificata all’unanimità dal plenum del Csm. E’ un magistrato di altissimo profilo, che per rapporti istituzionali ho avuto modo di conoscere e apprezzare quando ricopriva l’incarico di procuratore aggiunto a Catanzaro. Il suo ritorno in Calabria rappresenta un segnale importante: la Direzione distrettuale antimafia reggina potrà contare su una figura di straordinaria competenza e con una solida esperienza nella lotta alla criminalità organizzata”. Lo dichiara l’on. Wanda Ferro (Fdi), sottosegretario all’Interno, che rivolge anche un sentito ringraziamento al procuratore facente funzioni Giovanni Lombardo per l’intenso e prezioso lavoro svolto in questi mesi.