I gironi della Serie C 2025-2026: le avversarie di siciliane e calabresi, occhio all’U23!

Il primo passo verso la nuova Serie C è completo. Ufficializzati i gironi della Serie C 2025-2026. Parecchio intrigante il Girone C, quello dedicato alle squadre del Sud Italia che si preannuncia molto combattuto e di alto livello. Il Cosenza retrocesso giocherà un derby acceso con il Crotone. Tante le sfide siciliane: Catania e Trapani puntano alla promozione, il neopromosso Siracusa proverà a dire la sua. Attenzione anche Benevento e Monopoli, oltre all’Atalanta U23 inserita proprio nel Girone Sud.

I gironi della Serie C 2025-2026

Serie C Girone A

Albinoleffe Alcione Milano Arzignano Valchiampo Cittadella Dolomiti Bellunesi Giana Erminio Inter U23 L. R. Vicenza Lecco Lumezzane Novara Ospitaletto Franciacorta Pergolettese Pro Patria Pro Vercelli Renate Trento Triestina Union Brescia Virtus Verona

Serie C Girone B

Arezzo Ascoli Bra Campobasso Carpi Forlì Gubbio Guidonia Montecelio Juventus Next Gen Livorno Perugia Pianese Pineto Pontedera Ravenna Rimini Sambenedettese Ternana Torres Vis Pesaro

Serie C Girone C