La Giornata Mondiale della Conservazione della Natura e l’urgenza di tutelare gli ecosistemi

“La Giornata Mondiale della Conservazione della Natura, celebrata ogni anno il 28 luglio, è un appuntamento fondamentale per richiamare l’attenzione sull’importanza vitale di proteggere il nostro ambiente naturale. Questa giornata riconosce che un ambiente sano è la base per una società stabile e prospera, e che la conservazione delle risorse naturali è cruciale per il benessere delle generazioni presenti e future.

Origini e scopo

Istituita nel 1972 durante la Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente a Stoccolma, la Giornata ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi ambientali crescenti, come il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità, la deforestazione e l’inquinamento. È un invito all’azione per individui, comunità, governi e organizzazioni a intraprendere passi concreti verso pratiche sostenibili e la salvaguardia del pianeta.

Perché è così importante?

Dipendenza dalle risorse naturali: Tutti dipendiamo dalle risorse naturali come aria, acqua, suolo, foreste, minerali e fauna selvatica per la nostra sopravvivenza e il nostro sostentamento. La Giornata ci ricorda che queste risorse sono limitate e devono essere gestite in modo responsabile.

Biodiversità: La varietà di vita sulla Terra (biodiversità) è essenziale per la salute degli ecosistemi. La perdita di specie e habitat compromette l’equilibrio ecologico e i “servizi ecosistemici” che la natura ci fornisce (come la purificazione dell’acqua, l’impollinazione delle colture, la regolazione del clima).

Cambiamento climatico: La conservazione della natura è strettamente legata alla lotta contro il cambiamento climatico. Le foreste, ad esempio, sono fondamentali per assorbire CO2 dall’atmosfera. Proteggere e ripristinare gli ecosistemi naturali contribuisce a mitigare gli effetti del riscaldamento globale.

Benessere umano: Un ambiente sano influisce direttamente sulla nostra salute fisica e mentale. L’accesso a spazi verdi, acqua pulita e aria pura è cruciale per la qualità della vita.

Come contribuire:

La Giornata Mondiale della Conservazione della Natura incoraggia ognuno di noi a fare la propria parte. Alcune azioni concrete includono:

Educazione e consapevolezza: Informarsi sui problemi ambientali locali e globali e condividere queste conoscenze con gli altri.

Ridurre l’impronta ecologica: Adottare uno stile di vita più sostenibile, riducendo il consumo di acqua ed energia, praticando la raccolta differenziata, riutilizzando i prodotti e scegliendo opzioni eco-friendly.

Supportare organizzazioni ambientaliste: Donare o fare volontariato per organizzazioni dedicate alla conservazione.

Piantare alberi: Contribuire alla riforestazione e alla creazione di aree verdi.

Advocacy: Sostenere politiche che promuovono la conservazione e lo sviluppo sostenibile a tutti i livelli.

In un’epoca in cui le sfide ambientali sono sempre più pressanti, la Giornata Mondiale della Conservazione della Natura rappresenta un promemoria essenziale della nostra responsabilità collettiva nel proteggere e preservare il prezioso patrimonio naturale del nostro pianeta per le generazioni future.

MEMORANDUM:

La Giornata Mondiale della Conservazione della Natura, che si celebra il 28 luglio di ogni anno, ha un legame profondo e intrinseco con la problematica degli incendi boschivi. Questo legame si manifesta in diversi modi:

Riconoscimento dell’importanza degli ecosistemi sani: La Giornata Mondiale sottolinea che un ambiente sano è la base per una società stabile e produttiva. Le foreste sono ecosistemi vitali che forniscono ossigeno, assorbono CO2, ospitano una vasta biodiversità e regolano il ciclo dell’acqua. Gli incendi boschivi, in particolare quelli di origine non naturale o di intensità eccessiva, distruggono questi ecosistemi, compromettendo la loro capacità di svolgere queste funzioni essenziali.

Minaccia alla biodiversità: Gli incendi boschivi rappresentano una delle maggiori minacce alla biodiversità. Molte specie animali e vegetali non sono adattate al fuoco o non riescono a sopravvivere a incendi di grande entità, portando alla perdita di habitat, alla frammentazione delle popolazioni e, in casi estremi, all’estinzione. La Giornata Mondiale della Conservazione della Natura mira proprio a proteggere le specie in pericolo e a mantenere l’equilibrio ecologico.

Cambiamento climatico e feedback negativo: Gli incendi boschivi sono sempre più intensi e frequenti a causa del cambiamento climatico, che porta a periodi di siccità prolungata e temperature più elevate. A loro volta, gli incendi rilasciano nell’atmosfera grandi quantità di anidride carbonica e altri gas serra, contribuendo ad accelerare il riscaldamento globale. Questo crea un circolo vizioso che la Giornata della Conservazione cerca di contrastare, promuovendo azioni per mitigare il cambiamento climatico e proteggere le foreste.

• Sensibilizzazione e prevenzione: La Giornata Mondiale della Conservazione della Natura serve a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’urgenza di proteggere le risorse naturali. In questo contesto, la prevenzione degli incendi boschivi, spesso causati da attività umane (incendiarie o per negligenza), diventa un obiettivo cruciale. Si promuovono pratiche sostenibili, una migliore gestione del territorio e l’educazione delle comunità per ridurre il rischio di inneschi.

• Gestione sostenibile delle risorse: La Giornata enfatizza la necessità di gestire in modo sostenibile le nostre risorse naturali. Questo include la gestione forestale, che può prevedere interventi per ridurre l’accumulo di materiale infiammabile, creare fasce tagliafuoco e promuovere specie arboree più resistenti al fuoco, contribuendo così a limitare la portata e la distruttività degli incendi.

In sintesi, gli incendi boschivi sono un chiaro esempio di come la mancata conservazione della natura possa avere conseguenze devastanti. La Giornata Mondiale della Conservazione della Natura serve a ricordarci l’interconnessione tra la salute del nostro pianeta e il benessere umano, spingendo all’azione per proteggere gli ecosistemi forestali dagli incendi e dalle loro cause profonde, come il cambiamento climatico e l’incuria umana”.

E proprio per quanto sopra riportiamo il comunicato stampa del CEA ODV (Centro di Educazione Ambientale) in merito al devastante incendio del 24/25 luglio 2025 che ha colpito la Sughereta di Niscemi:

Approfondimento a cura dell’Ing. Francesco Cancellieri – Presidente AssoCEA Messina APS e Responsabile Nazionale Area Tematica SIGEA-APS “Paesaggi, Aree Naturali Protette e Rete Natura 2000”.