Gioiosa Ionica, il gruppo “Costruire Insieme”: “urgente intervento sulla strada Santa Nigrilli – Bernagallo”

Il gruppo consiliare “Costruire Insieme” ha protocollato un’interpellanza comunale (Prot.n. 004747) con la richiesta di un intervento urgente per la sistemazione della strada Santa Nigrilli – Bernagallo a Gioiosa Jonica. “La mancanza di una tempistica chiara per i lavori di riparazione ha sollevato preoccupazione tra i cittadini. In risposta, l’amministrazione comunale di Gioiosa Ionica, in data 6 giugno 2025, ha affermato di essere a conoscenza delle pessime condizioni della strada, definendole “non ottimali”. Tuttavia, ha dichiarato che gli interventi necessari sono di natura straordinaria e richiedono somme di denaro ingenti, attualmente non disponibili“, rimarca la nota.

“La risposta dell’amministrazione non è solo evasiva, ma solleva ulteriori interrogativi sull’efficacia della gestione comunale. Pur comprendendo le difficoltà economiche, riteniamo inaccettabile l’assenza di manutenzione su strade che pongono a rischio l’incolumità dei cittadini e la sicurezza della circolazione. È sconcertante che, nonostante la consapevolezza del degrado totale delle strade, non siano stati intrapresi interventi concreti. Dopo oltre 12 anni di governo attuale, gli abitanti della zona continuano a subire danni alle proprie autovetture e a mettere a rischio la propria sicurezza a causa delle condizioni dell’asfalto“, evidenzia la nota.

“È urgente un intervento immediato per evitare che si verificano incidenti gravi. Proposte che prevedano anche interventi di rifacimento parziale, stimati intorno ai 10.000 euro, possono e devono essere realizzate. Gli abitanti delle contrade, Santa Nigrilli e Bernagallo meritano risposte concrete, non frasi retoriche come “stiamo vedendo” o “è in programmazione”. Ogni cittadino, anche quelli delle periferie, paga le tasse e ha diritto a percorrere le proprie strade in sicurezza e con dignità. Dopo un lungo periodo di amministrazione Fuda-Ritorto, la reiterata mancanza di fondi per interventi necessari evidenzia una cattiva gestione nell’affrontare questioni basilari per il benessere della comunità“, puntualizza la nota.

Il gruppo consiliare “Costruire Insieme” esorta “l’amministrazione a prendere provvedimenti immediati, affinché gli abitanti delle zone Santa Nigrilli e Bernagallo possano accedere alle proprie abitazioni senza timori per la propria sicurezza. Ricordiamo che in questo comune non esistono cittadini di serie A o di serie B, ma un’unica comunità di Gioiosa Ionica”.