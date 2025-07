Gioiosa Ionica, la minoranza sollecita il sindaco: “urgente necessità di rilancio per la Trasversale Giardini”

StrettoWeb

I Consiglieri di Minoranza del gruppo “Costruire Insieme” sollevano l’attenzione dell’Amministrazione Comunale sulla situazione critica della Trasversale Giardini, una delle arterie principali del paese. In un’interrogazione a risposta scritta, i consiglieri Mazzaferro Vincenzo, Agrippo Marcella, Logozzo Carmen e Mesiti Fabio sottolineano “il degrado prolungato di questa via, che gioca un ruolo fondamentale nell’accesso al centro cittadino e nella vita economica della comunità.

La Trasversale Giardini è il principale collegamento per chi arriva dalla Ionio-Tirreno e conduce verso una delle zone più popolate di Gioiosa Ionica, caratterizzata da un’attività commerciale fiorente che include bar, una pizzeria, due ferramenta, una palestra, agenzie di servizi, negozi di ceramica e artigiani, insieme ad altre attività varie. Tuttavia, il suo stato attuale è preoccupante: marciapiedi inadeguati o addirittura assenti, segnaletica mancante e un manto stradale deteriorato compromettono la sicurezza dei cittadini e l’efficienza di un’arteria vitale.

Inoltre, i consiglieri segnalano problematiche di toponomastica che ostacolano il lavoro dei servizi postali, con vie e numeri civici sovrapposti che creano confusione sia per i residenti che per i turisti. A ciò si aggiunge un’illuminazione pubblica insufficiente, che contribuisce a rendere l’ambiente poco sicuro, soprattutto durante le ore notturne. Non si tratta di una novità, poiché il completamento della Trasversale Giardini era una delle priorità promesse da Gioiosa Bene Comune nel programma elettorale. Tra gli obiettivi dichiarati figuravano: l’adeguamento della strada con la realizzazione di marciapiedi, opere di sostegno, illuminazione, sottoservizi e una nuova alberatura. Tuttavia, siamo a metà legislatura avanzata , e non è stato né svolto né programmato alcun intervento, al contrario non viene nemmeno effettuata la manutenzione ordinaria” si legge in una nota.

Presentate richieste urgenti

“In considerazione di queste problematiche, il gruppo “Costruire Insieme” ha presentato una serie di richieste urgenti:

Assegnazione di un nome ufficiale alla Trasversale Giardini;

Installazione di dossi rallentatori e strisce pedonali in prossimità delle attività commerciali;

Completamento del manto stradale lungo tutta la Trasversale Giardini;

Realizzazione dei marciapiedi; Potenziamento dell’illuminazione pubblica per garantire la sicurezza;

Piantumazione di nuove alberature per migliorare l’ambiente.

A tal proposito, i consiglieri comunali costruire insieme auspicano che la giunta comunale, abbia partecipato al recente bando regionale con oggetto: Ricognizione di progetti immediatamente cantierabili presso gli Enti Locali calabresi per la predisposizione del Piano Regionale degli Interventi Micro-Infrastrutturali per le Comunità Locali (PRIMI) – Regione Calabria Riferimento: DGR N. 152 DELL’11 APRILE 2025 e DGR N. 213 DEL 09 MAGGIO 2025. Di fatti tra gli interventi che rientravano nel bando c’era viabilità e decoro urbano. In caso non abbia partecipato al bando sopra citato, il gruppo consiliare “Costruire insieme” chiede alla maggioranza di spiegarne pubblicamente i motivi .

Con la speranza di un veloce riscontro da parte dell’amministrazione, il gruppo “Costruire Insieme” ribadisce l’importanza di questi interventi per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini e per il rilancio economico della comunità. In attesa di ulteriori sviluppi, la situazione della Trasversale Giardini rimane un tema di primaria importanza per Gioiosa Ionica” si chiude la nota.