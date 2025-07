Gioiosa Ionica, maxi sequestro di droga: Carabinieri scoprono un deposito nascosto nelle campagne

StrettoWeb

Un paesaggio rurale, all’apparenza anonimo e tranquillo, immerso nel verde delle campagne di Gioiosa Ionica è divenuto il fulcro di una rilevante operazione antidroga condotta dai Carabinieri della Stazione locale, supportati dallo Squadrone Eliportato “Cacciatori Calabria”, specializzato nella perlustrazione di aree impervie e nel contrasto alla criminalità organizzata in contesti rurali.

Nel corso di un servizio di controllo del territorio, i militari hanno notato alcuni movimenti sospetti nei pressi di un terreno isolato. L’intuito operativo, affinato dall’esperienza e dalla profonda conoscenza del territorio, ha spinto i Carabinieri a eseguire una perlustrazione approfondita della zona. Dopo un’attenta battuta, palmo a palmo, tra fitta vegetazione e sentieri sterrati, l’occhio vigile dei militari ha individuato un’anomalia nel terreno: un leggero dislivello, quasi impercettibile, e tracce compatibili con recenti attività di scavo.

Proprio lì, ben nascosti sotto il livello del suolo, sono stati rinvenuti due grossi fusti in plastica, sigillati ermeticamente. All’interno, un vero e proprio deposito di sostanze stupefacenti: oltre 30 chili tra hashish e pasta di marijuana suddivisi in trentasei confezioni, pronte per essere immesse sul mercato illegale, e più di un chilo e mezzo di cocaina pura, confezionata sottovuoto con modalità professionali e conservata in modo da mantenerne intatta la qualità.

Il ritrovamento non rappresenta soltanto un importante sequestro in termini quantitativi, ma evidenzia ancora una volta la capacità delle organizzazioni criminali di adattarsi all’ambiente e di sfruttare le caratteristiche geografiche della locride per nascondere e gestire i propri traffici illeciti. A questa abilità, tuttavia, si contrappone la determinazione e l’efficacia dell’Arma dei Carabinieri, il cui controllo capillare e continuo del territorio costituisce una risposta concreta e costante al fenomeno del narcotraffico.

Il materiale sequestrato è stato immediatamente repertato e affidato ai reparti specializzati per le analisi di laboratorio. Secondo le stime preliminari, dalla droga rinvenuta — tra marijuana, hashish e cocaina — sarebbero potute essere ricavate oltre 45.000 dosi pronte per la vendita al dettaglio, con un guadagno illecito complessivo stimato in più di 350.000 euro. Un’ingente fonte di profitto per la criminalità, sottratta grazie all’intervento dei Carabinieri.

L’operazione conferma il valore strategico della collaborazione tra le componenti territoriali dell’Arma e le unità specializzate come lo Squadrone “Cacciatori”, già protagonisti in passato di importanti successi nella lotta alla criminalità organizzata. Insieme, grazie a un’attenta attività d’intelligence e a una presenza attiva anche nelle zone più isolate, riescono a contrastare la diffusione di sostanze stupefacenti e a interrompere le rotte del traffico illecito.

USIC Calabria: “apprezzamento ai Carabinieri della Stazione di Gioiosa Ionica e allo Squadrone Eliportato “Cacciatori Calabria” per l’importante operazione antidroga”

“La Segreteria Regionale Calabria dell’Unione Sindacale Italiana Carabinieri (USIC) esprime il più profondo apprezzamento e vivo plauso ai militari della Stazione Carabinieri di Gioiosa Ionica, supportati dall’eccellenza operativa dello Squadrone Eliportato “Cacciatori Calabria”, per la brillante operazione antidroga portata a termine nei giorni scorsi”.

“L’operazione, condotta in un’area rurale apparentemente tranquilla ma strategicamente sfruttata dalla criminalità organizzata, ha portato al sequestro di oltre 30 chili di sostanze stupefacenti e 1,5 chili di cocaina pura, sottratti al mercato dello spaccio grazie a una perlustrazione attenta, scrupolosa e frutto di una mirata attività investigativa territoriale. Un risultato straordinario che, secondo le stime, ha impedito l’immissione sul mercato di oltre 45.000 dosi di droga, infliggendo un duro colpo alle economie illecite della criminalità operante nella Locride”.

“Un sequestro di questa portata – ottenuto grazie all’iniziativa e alla professionalità dei Carabinieri della Stazione, che con metodo e dedizione hanno condotto un’attività investigativa in profondità, probabilmente unica nel suo genere – dimostra l’importanza e la centralità del presidio capillare sul territorio svolto dall’Arma. L’Unione Sindacale Italiana Carabinieri intende inoltre ribadire quanto sia fondamentale il ruolo dell’Arma nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, una delle principali fonti di finanziamento della criminalità organizzata. La lotta al narcotraffico non è solo una battaglia per la legalità, ma una vera e propria azione di tutela della salute pubblica e della sicurezza dei cittadini, soprattutto in territori complessi come quello calabrese”.

“Questa operazione dimostra ancora una volta l’efficacia della sinergia tra le stazioni territoriali e i reparti specializzati d’élite, come lo Squadrone “Cacciatori”, che rappresentano un presidio irrinunciabile nelle aree più impervie del nostro Paese. A tutti i militari coinvolti, va il nostro sentito ringraziamento per l’abnegazione, il coraggio e l’altissimo senso del dovere dimostrato. A nome di tutti i colleghi dell’USIC, rinnoviamo il nostro sostegno e il nostro orgoglio per chi, quotidianamente, lavora in silenzio e con determinazione per garantire legalità e giustizia”.