Gioiosa Ionica, Costruire Insieme: “bando investimenti agricoltura occasione persa dal comune”

“Con immenso rammarico evidenziamo che la Giunta Ritorto-Fuda, che governa il paese da quasi tre legislature, evidenzia ancora una volta di avere difficoltà nella gestione amministrativa dell’ultimo mandato. La mancata partecipazione al bando emanato dal dipartimento agricoltura e sviluppo rurale della Regione Calabria, denominato “Investimenti in infrastrutture per l’agricoltura e per lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali”, evidenzia l’incapacità programmativa di chi dovrebbe tutelare gli interessi della comunità“. È quanto dichiarato dal gruppo consigliare Costruire Insieme di Gioiosa Ionica.

“Il bando consentiva di ottenere finanziamenti importanti per lo sviluppo del nostro territorio, consentendo, ad esempio, l’adeguamento e l’ampliamento della viabilità a servizio delle aree rurali, il miglioramento generale delle infrastrutture di distribuzione dell’acqua potabile e il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie (fognature), laddove persistono carenze strutturali, la realizzazione o l’adeguamento delle reti di distribuzione dell’energia elettrica pubblica, e migliorare la fruizione turistica delle aree rurali attraverso migliori dotazioni infrastrutturali“, aggiunge Costruire Insieme.

“Partecipando al bando, sarebbe stato possibile ,ad esempio ,ottenere finanziamenti utili a completare i lavori di adeguamento già avviati in località Cessare. Si tratta di interventi cruciali che avrebbero potuto beneficiare dell’iniezione di capitali per essere portati a termine con successo e rapidità.

La decisione di non partecipare getta ora un’ombra sull’impegno dell’amministrazione nei confronti del progresso infrastrutturale di Gioiosa Ionica. La comunità si trova a riflettere sulle conseguenze di questa scelta e su come il Comune intenda recuperare le opportunità mancate.

In mezzo a queste sfide, una domanda rimane in sospeso: quale sarà la strategia futura per assicurarsi che Gioiosa Ionica non manchi altre occasioni cruciali per garantire un miglior benessere socioeconomico alle sue aree rurali?

Con la speranza che vengano intraprese azioni concrete e tempestive, i cittadini attendono ora risposte e soluzioni che possano colmare questa lacuna di sviluppo, fondamentale per garantire una crescita sostenibile e duratura“, conclude il gruppo consiliare.